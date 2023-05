Večernjakove reporterke o krunidbi: 'Narod bi bio puno sretniji da je Charles abdicirao u korist Williama'

Povijesni događaj u Londonu, krunidba kralja Charlesa III. Dugih 70 godina nije bilo krunidbe u Velikoj Britaniji. Zašto je taj događaj Britancima toliko važan komentiraju Večernjakove novinarke Bojana Radović i Martina Strukić. Što Britancima znači kraljevska kuća?

Martina Strukić: Britancima je kralj, kao što je naš gost u studiju britanski veleposlanik Thomas rekao, simbol ujedinjenja i jedinstva u svijetu koji je nikad podjeljeniji. To im je točka u kojoj se spajaju različite vjere i kulture, kralj nije politička osoba i doživljavaju ga kao dio identiteta i tradicije koja je duža više od tisuću godina. Sve ovo što smo danas gledali je svojevrsni hommage prijašnjim kraljevima. Tu ima dosta tih tradicionalnih elemenata, ali ono što je specifično i zanimljivo su ti moderni elementi koje je Charles htio uvrstiti u svoju krunidbu poput tog ulja koje je vegansko, odnosno maslinovo ulje nije životinjskog podrijetla. Uključio je na listu gostiju i ljude koji nisu iz kraljevskih krugova i nekih visokih pozicija nego kako bismo rekli i 'obične smrtnike' koji su se iskazali svojim radom da li humanitarnim ili nekim drugim u društvu - kaže Martina Strukić.

Bojana Radović: Britanski mediji pišu da je, zapravo, jako puno plemenitaša uvrijeđeno jer nisu bili pozvani na ovu krunidbu i zapravo je lista uzvanika bila jako skraćena. Prije 70 godina, kad je okrunjena njegova majka, kraljica Elizabeta II. bilo je prisutno 8000 ljudi, a sada tek malo više od dvije tisuće.

Martina Strukić: Bio je ograničen broj uzvanika, a oko 500 njih su ljudi iz društva koji su se iskazali. Ima tu i dosta celebrityja. Također, po prvi puta su na krunidbi bili i predstavnici drugih kraljevskih obitelji, to do sada nije bio običaj, kao i to da su prisutni predstavnici svih drugih vjera, odnosno svih vjera koje su prisutne u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Bojana Radović: Bilo mi je zanimljivo vidjeti tu krunu. Fascinantne priče vezane su za nju, meni osobno najzanimljivija je priča kako su za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad su u Londonu padale bombe i kada nisu bili sigurni da neće Nijemci zapravo pregaziti Britaniju, bili spremni na bijeg. Dragulji iz krune bili su izvađeni i spremljeni, doslovce u limenu kutiju od čaja i samo su kralj, dakle otac Elizabete II. i njegov batler, znali gdje je ta kutija. Ali sve je bilo spremno za bijeg. Pretpostavljam da će se i nakon današnje ceremonije pričati nekakve slične priče koje su specifične samo za nju, uključujući i to da je Charles najduže čekao da bi kruna sjela na njegovu grobu.

Martina Strukić: Mogli smo vidjeti da je na ulicama bilo mnoštvo ljudi i da su ih čekali, kampirali, kao što to uvijek čine kad je neki takav veliki događaj vezan uz kraljevsku obitelj, ali sada je to bilo znatno manje nego što je bilo, recimo, na vjenčanju Williama i Kate ili posebno na pogrebu kraljici. Tako da Charles nije baš toliko omiljen. Ne zbog toga što je dugo čekao da postane kralj, nego zbog svih afera koje su se protezale kroz njegov život. Nemojmo zaboraviti da je Camilla bila dugogodišnja treća osoba u njegovom braku s Dijanom. Narod bi bio puno sretniji da je on abdicirao u korist Williama.

Bojana Radović: Bilo je nerealno očekivati da će se odreći krune čak niti u korist svoga sina. Ali, vidjeli smo na krunidbi i način na kojemu je zapravo William bio njegov prvi vazal, prijestolonasljednik. I on je sada prvi na redu da dobije tu istu krunu. Je li došlo vrijeme da se malo zapravo to sve skupa modernizira i skrati ova ceremonija?

Martina Strukić: Tome i svjedočimo, ova je ceremonija bila kratka, Elizabetina je trajala tri sata, a krunidba kraljice Viktorije trajala je čak pet sati. Tako da su pomaci tu. Jedan od razloga je što sve to kraće traje, što je manje ljudi, je naravno i do novca. Pretpostavlja se da će zbog velikih sigurnosnih mjera koje su morale biti poduzete ova krunidba koštati oko 100 milijuna funti. To su strašne sigurnosne mjere, promet je bio potpuno paraliziran.

Bojana Radović: Ali i London u ovim trenucima strašno zarađuje, došli su turisti sa svih strana svijeta. Vjerojatno nema slobodnog mjesta u hotelu, a i brend kao brend kraljevske kuće nastavlja živjeti dalje.

Martina Strukić: Apsolutno, pa i sve te memorabilije koje ljudi kupuju donose novac, ali je zanimljivo da danas, sutra i prekosutra je kod njih nacionalni praznik, što znači da većina pubovi i restorani trenutno ne rade. To će se sve kasnije otvoriti, a dućani tek u utorak. Tako da, recimo hodaš po Oxford Streetu, a tamo su svi dućani zatvoreni...

Bojana Radović: Kate nosi isključivo Dijanine dragulje. Na neki način je tako dana počast majci sljedećeg kralja. Oni su omiljeni u javnosti. Williamu i Kate nisu našli nikakav prljavi veš. Čak ni najveći britanski tabloidi. A hoće li se netko usuditi izvući najgore stvari iz Charlesova života, iz razdoblja kada su se Charles i princeza Diana razvodili. On nije popularan kao što je bila popularna njegova majka. On kreće iz potpuno različite pozicije. Njegov jedini plus je zalaganje za ekologiju, zelene politike, zelene vrtove, ali nema neku posebno dobru reputaciju. On nije popularan kao što je bila popularna njegova majka. on kreće iz potpuno različite pozicije. Njegov jedini plus je zalaganje za ekologiju, zelene politike, zelene vrtove, ali nema neku posebno dobru reputaciju

Martina Strukić: Nema, ali on je pripreman 60 godina za tu ulogu i mislim da će on to izvoditi s lakoćom. On se u toj ulozi jako dobro snalazi jer je pripremljen, a ona je u ulogu kraljice ušla vrlo nepripremljeno. Njen otac zapravo nije ni trebao biti kralj. Pratimo seriju Crown, tamo su predstavljeni stvarni događaji koji su malo romansirani. Svi ti događaji bili su puno više fokusirani na Dianu, nego na Charlesa. Tako da vjerujem da će britanski mediji štedjeti Charlesa i sada.