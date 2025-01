Večeras sedma dodjela Nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off

Večeras od 19:30 počinje sedmo izdanje nagrade Rock&Off, a publika, struka, kolege i gosti okupit će se na velikom tulumu kojim će proslaviti itekako uspješnu 2024. godinu na domaćoj rock&off sceni. Detalje možete pratiti na društvenim mrežama nagrade Rock&Off, a za samo nekoliko sati saznat ćemo i tko kući odlazi "teži" za prestižnu statuu.

Chui, Dunije, IDEM, Jonathan, Ki Klop, Miriiam, M.O.R.T., One Possible Option i ŽEN predstavit će svoju glazbu na pozornici Rock&Off-a, a sam kraj dodatno će začiniti koncert iznenađenja. Dodjelu će voditi Daniel Bilić i Matko Antonović, dobro poznati glasovi domaćeg radijskog etera, autori i voditelji emisije Gammad FM na Yammatu.

Žiri koji ove godine čini čak 98 novinara eminentnih domaćih medija u dva su kruga nominirali pa onda i odabrali dobitnike u čak devet kategorija nagrade Rock&Off. Album godine, Pjesma godine, Koncertni izvođač godine, Veliki prasak godine, Rock&Off izvođač godine, Pop&Off izvođač godine, Rap&Off izvođač godine, Jazz&Off izvođač godine kategorije su u kojima je žiri odabrao dobitnike, uz Iskonovu nagradu koju je odabrala publika.

Veliki prasak godine po mišljenju žirija ovoga bi puta mogli postati Baby Lasagna, Bad Red Bunny, Ki Klop, Nemeček ili Peki. Dobitnica ili dobitnik će i ove godine ponijeti nagradu HDS Zampa u iznosu od 1500 eura te će ići na Rock&Off turneju u nekoliko hrvatskih gradova.



Poseban trenutak večeri svakako će biti dodjela Rock&Off nagrade za životno djelo. Začetnica etno pokreta u Hrvatskoj, Dunja Knebl, dobitnica je Rock&Off nagrade za životno djelo – priznanje njezine iznimne karijere i doprinosa očuvanju hrvatske glazbene baštine u istoj godini kada s Dunijama ima tri nominacije za nagradu. Dunja Knebl svojim radom gotovo četiri desetljeća pomiče granice, istražuje korijene tradicijske glazbe i približava je modernoj publici. Kroz brojne albume, suradnje i nastupe, Dunja je inspirirala generacije glazbenika.

Sedmu godinu zaredom publika je birala svog pobjednika u suradnji s partnerom Iskonom. Ana Širić feat. Urban, Baby Lasagna, Bad Red Bunny, Chui, Dunije, IDEM, Jonathan, Ki Klop, M.O.R.T., Mary May, Miriiam, Nemeček, One Possible Option, Peki, Pips, Chips & Videoclips, Valentino Bošković i ŽEN nominirani su u kategoriji Iskonova nagrada publike, a tko je dobitnik ili dobitnica otkrit ćemo večeras. Glasovanje je ponovno pratila i nagradna igra u kojoj će sretnica ili sretnik osvojiti Marshall bluetooth zvučnik, Audio Technica gramofon te Technics in ear slušalice.

Ulaz Tvornice kulture otvara se u 19:30 sati, a dodjela će početi od 20:30. S nestrpljenjem očekujemo proglašenje dobitnika ovogodišnjih nagrada Rock&Off!

Kompletan popis nominiranih možete provjeriti OVDJE.