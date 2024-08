Vanessa Kralj u 'Superstaru' je svojim nastupom sve oduševila, a sada se pohvalila velikim uspjehom

Glazbenicu Vanessu Kralj imali smo prilike upoznati u prvoj sezoni showa "Superstar" gdje je oduševila žiri i publiku, a nakon sudjelovanja u ovom showu pripremila je i pravu poslasticu za sve koji su je podržavali. Vanessa je objavila svoju prvu autorsku pjesmu imena "Digni glavu". Radi se o pjesmi sa snažnom porukom samopouzdanja i otpornosti.

- Govorim o prevladavanju teškoća i izazova koje nam život donosi te o važnosti podizanja glave i suočavanja s problemima hrabro i odlučno. Tekst pjesme ohrabruje slušatelje da ne odustaju, bez obzira na prepreke, te da uvijek vjeruju u sebe i svoje sposobnosti. Kroz inspirativne stihove želim prenijeti poruku nade i vjere u bolje sutra i potaknuti nas da se suočimo sa životnim izazovima s pozitivnim stavom i snagom - ističe Vanessa kada govori o svojoj prvoj pjesmi te dodaje da ju je posvetila svim snažnim ženama koje se bore i ne odustaju, bez obzira na prepreke s kojima se suočavaju.

"Digni glavu" nastala je u suradnji s producentom Ivanom Mikulićem i autorom Alenom Orlićem, a pjesmu prati i videospot u kojem glumi naša poznata glumica Arija Rizvić.

- Videospot prikazuje mene i moju prijateljicu, koju je upravo ostavio dečko, zbog čega je tužna. Međutim, tijekom spota primjećuje se da se njezino raspoloženje poboljšava zahvaljujući mojim riječima te je uspijevam uvjeriti da on nije vrijedan njenih suza - govori Vanessa koja je zadovoljna reakcijama publike.

- Mnogi su istaknuli koliko su dirnuti pričom i kako su uživali u prekrasnim prizorima Međimurja. Posebno me raduje što su ljudi prepoznali emociju i poruku koju smo željeli prenijeti kroz spot. To mi je dalo dodatnu motivaciju i inspiraciju za buduće projekte - kaže glazbenica koja se sada priprema za nastupe uživo, a za jesen priprema drugi singl.

VEZANI ČLANCI:

Mlada Vanessa glazbom se bavi od malih nogu te svira violinu i klavir, a njena ljubav prema glazbi produbila se nakon što je počela snimati glazbena videa za društvene mreže te dobila brojnu podršku publike.

- To me potaknulo da se dublje posvetim glazbi. Sljedeći korak bio je sudjelovanje u showu "Superstar", gdje sam stekla uvid u glazbenu industriju i to me motiviralo da krenem s vlastitom glazbenom karijerom - opisuje te dodaje da joj je sudjelovanje u RTL-ovu showu bilo jako korisno te da je mnogo toga naučila. Tijekom sudjelovanja u "Superstaru", Vanessa je otkrila da živi u Austriji, a sada kaže da tamo planira ostati do završetka studija.

- Moja dugoročna vizija je živjeti u Hrvatskoj. Osjećam se duboko povezano s Hrvatskom, jer je to moja zemlja porijekla i mjesto gdje se istinski osjećam povezano s kulturom, jezikom i ljudima. Hrvatska je moj konačni cilj gdje želim graditi svoju budućnost i nastaviti svoj glazbeni put - kaže pjevačica koja ističe da su joj prijatelji i obitelj najveća podrška, a slobodno vrijeme voli provoditi na mirnim mjestima, pogotovo u prirodi gdje pronalazi i inspiraciju.

VIDEO: Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Thompson održao samostalni koncert nakon dvije godine pauze