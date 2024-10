Ivica je poveo svoje dame u razgledavanje imanja, a pokazao im je i drva koja bi trebalo pripremiti za ogrjev. Ivani se ta ideja nije ni najmanje svidjela: „Ne mogu podići ovaj balvan, ne mogu podići sjekiru, jel ti vidiš kolika sam ja, šumska jagoda!“ Mladi farmer im je pokazao i svoje zečeve i golubove, no Ilona i Ivana priznale su da se jako boje: „Tresem se!“

Darko je svoje odabranice poveo na pecanje, a ni kiša im nije mogla pokvariti dobro raspoloženje. „Mislim da Brankica ima najbolji mamac“, zaključio je farmer. „Mislim da Darko jako dobro zna što radi sa štapovima, samo što su danas malo zakazali. Možda ima tremu jer je okružen ženama“, poručila je Anamarija, a Brankica je priznala da joj je bilo dosadno. Anamarija je iskoristila priliku da malo podbode Brankicu sarkastičnim primjedbama, što joj nije sjelo. „Mislim da ću imati suparnicu i u ovoj sezoni, nažalost. Smeta mi i boli me što sam u svakoj sezoni imala ženu koja je bila ljubomorna na mene, a one su sve mlađe od mene“, ljutita je bila Brankica.

GALERIJA: Valentina i Toni se prepustili strastvenim poljupcima: 'Daj da te vidim da se zaljubim još više'

Nakon što su priznali da su Toni i ona zaljubljeni, Valentina je u Ceriću bila sve opuštenija. Farmer ih je poveo u šetnju po svom imanju kako bi im pokazao što se sve ondje nalazi. „Sva sreća što Toni ne voli raditi seoske poslove, kao ni ja. A gle, nikad ne znaš, možda kupimo nekih malo ovaca i krava i počnemo se time baviti“, kazala je Valentina. „Glavnu riječ vodi Valentina, to mi ide na živce. Ali kroz jedno uho mi uđe, kroz drugo izađe. Jer kad bih zadržavala, ja bih puknula, svašta bih joj rekla, a to ne želim“, poručila je Antonela. „Ja sam dama, mene ništa ne može spustiti, može me samo avion spustiti kad budem skakala iz njega“, Vivien je komentirala situaciju.

Ilija je smatrao da njegove Ruža, Marija i Mirjana nisu zagrijane za rad, dok su one, pak, govorile kako je farmer taj koji sabotira sve radne akcije i nije za njih pripremio nikakve aktivnosti. Umjesto toga, odlučio je napraviti feštu, a dame su trebale pomoći s kuhanjem.

Feštu iznenađenja je spremao i Željko, a Marija, Vesna i Petra za tu su se priliku posebno uredile: „Željele smo Željka zadiviti!“ „Mislim da ovo zaslužujete“, poručio je farmer, a Marija je bila oduševljena, „Ovo se samo jednom može doživjeti, takva osoba poput Željka. Idem na kraj svijeta sa Željkom. To je tamo gdje ljubav nema granica, do kraja života.“

VEZANI ČLANCI:

A nakon žestoke svađe između Milene i Tamare, čini se kako je u Istri sve pod kontrolom. Ivo je pripremao roštilj, a njegove su dame upoznale njegovu majku i prijateljicu Mirjanu. Sve tri kazale su da bi voljele ostati u Istri. Tamara se ispričala Mileni zbog međusobne rasprave.

Ivica je u Lipovljanima i dalje najviše vremena provodio s Ilonom. „Oni su se poprilično zbližili. Razgovarala sam sa njom, rekla je da ima nešto što njoj još uvijek ne odgovara. On treba biti malo zreliji jer za svoje godine nije zreo ni za mene ni Ilonu. Ali mislim da to ide u dobrom smjeru“, dala je svoj sud Ivana. „Nisi se valjda zaljubio“, zezala je Ilona farmera, a on je priznao da jest, „Probat ćemo to dići na jednu višu razinu... Da budemo kao jedno tijelo!“

Zlatko je odabrao Blanku i s njom otišao zalijevati rajčice, a Bernardicu i Antoniju poslao je da kuhaju ručak. Dvije dame u kuhinji su tračale svog farmera, kazavši da je tvrdoglav i ponekad pretjeruje sa škakljivim šalama. Zlatko je pitao Blanku bi li ostala na njegovoj farmi, čak je i zagrlio, no njegova prisnost malo ju je iznenadila.

U Ceriću, Valentina je odlučila impresionirati Tonija vještinom cijepanja drva, a za to vrijeme Antonela i Vivien su se dosađivale i zamjerale mu što svu pažnju poklanja drugoj. „Samu sebe pitam ima li ovo smisla što smo ona i ja tu ako se on stvarno zaljubio u Valentinu“, pitala se Antonela, „Nije mi svejedno, ali bit će što bude.“ „Daj da te vidim da se zaljubim još više“, Toni je uživao u pogledu, priznavši da se u nju zaljubio već drugi dan nakon što ju je upoznao.

Tonija je zanimalo hoće li se, sada kad su priznali curama sve, još uvijek skrivati pred njima. „Zašto bi bile ljubomorne? Pa one su rekle da se nisu došle boriti za tebe“, Valentina nije vidjela problem. Cijepanje drva završilo je strastvenim poljupcima, a Toniju je pao kamen sa srca jer se ne želi skrivati ni suzdržavati.

GALERIJA: Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić Mijenjala tijekom godina i neka njena najseksi izdanja

Kod Ilije je počela fešta, a njegovi prijatelji napokon su upoznali njegove dame. One su bile vrlo otvorene pa priznale kako imaju osjećaj da se njihov farmer baš ne trudi oko njih, pa su ga njegovi najbliži pokušali obraniti kazavši da moraju imati strpljenja.

Željkova fešta počela je veselo i plesno, a djevojke i njega dočekali su tamburaši. Najviše očarana Željkom bila je Marija, a kad su zaplesali, sve emocije izašle su na površinu: „Pratio je moje korake, držali smo se čvrsto za ruke, što reći! Divan je!“ No dobru atmosferu ipak je pokvarila svađa zbog – posuđa. Vesna je poludjela na Mariju jer nije sudjelovala u pospremanju već je samo nestala, a riječi nije birala. To je zasmetalo i Petri pa se požalila Željku: „Ne da mi se slušati više, jesmo li rekli da smo tim!“ Farmer je pokušao smiriti situaciju, a Marija nije vidjela ništa sporno u cijeloj situaciji. Večer je ipak završila u veselom tonu.

A što još čeka farmere i njihove kandidatkinje, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u nedjelju od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.