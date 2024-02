UŽIVO Pratite Večer Večernjakovih ruža, glamuroznu dodjelu posebnih priznanja

Najvažnija i najstarija medijska nagrada, Večernjakova ruža, ove godine slavi 30. rođendan, a obilježavanje velikog jubileja nagrade koja je pisala stranice povijesti hrvatske medijske scene počelo je i puno prije ovogodišnje dodjele koja će biti 22. ožujka u zagrebačkom HNK-u. Večeras, na Večeri Zlatnih Večernjakovih ruža u klubu Kontesa, posebne će statue biti uručene dobitnicima koji su dosad kući ponijeli najveći broj prestižnih kipića.

Apsolutni rekorder među njima je Goran Višnjić koji je slavio čak osam puta, no filmske su ga obveze spriječile da nam se priključi. Ipak, uoči dodjele nam je rekao:

- "Prošlo je već 30 godina od prve Ruže?! Bilo je to, sjećam se, vrijeme kada se glasalo isključivo izrezivanjem kupona iz novina. Po meni je najveća snaga Večernjakove ruže upravo u načinu na koji se glasalo nekad i na koji se glasa danas i po tome je Ruža bila kod nas prva i originalna. Naime, biti nominiran i na kraju i dobiti nagradu za koju znaš da su izglasali ljudi, tvoja publika, a ne neki žiri ili komisija, politika ili tko zna tko drugi, e to je stvarno divan osjećaj. U Americi bi ekvivalent Ruži bio People's Choice Awards. Na Ružu nosim samo lijepa sjećanja", poručio je Goran.

Oliver Mlakar, dobitnik čak pet Večernjakovih ruža.. Naravno, i na pitanje o popularnosti i priznanjima koja je dobivao u nedavnom je razgovoru bio preskroman:- "Gledajte, lijepo je dobiti nagrade, ali ja sam vam televizijski angažman shvaćao kao svaki drugi posao. Samo je uključivao javnost. A da sam bio svakog dana na ekranu, to je točno, čak je postojala izreka 'Bilo kuda, Oli svuda'. Popularnost o kojoj govorite nije mi bila preveliki problem jer joj nisam pridavao preveliku važnost. Uvijek sam govorio da je biti popularan kao Miroslav Krleža bilo dobro, ali kao Oliver Mlakar to nije značilo ništa. Pa, recite mi molim vas što sam to ja napravio u životu? Da se bilo tko svaku večer pojavljivao na televiziji i rekao ljudima dobra večer bio bi među najpopularnijim ljudima u zemlji, nije li tako?"

