UŽIVO: Iscrpljeni natjecatelji: Josipi napuklo rebro, Sonja završila na hitnoj!

Na Novoj TV počela je treća emisija ovogodišnjeg serijala Plesa sa zvijezdama. Deset parova odmjerit će snage plešući na glazbe iz najvećih kino hitova.

- Očekujem puno akcije, ali bih želio vidjeti i da plesači večeras glume - kazao je član žirija Nicolas Quesnoit na početku emisije.

Prvi su na podij izašli Josipa Pavičić Berardini i Damir Horvatinčić, koji plešu rumbu na "MY Heart Will Go On" iz Titanica.

- Mogu reći da bi maramice bile potrebne. Otvorili ste ovaj broj s puno emocija. Pokazali ste da znate ne samoplesti nego i glumiti. Bilo je teško otvoriti show, ali ste to napravili na predivan način - kazao je Dinko Bogdanić.

Tamara Despot dodala je kako je Joispa iznenadila, budući da ima predivne plesačke noge. Almira Osmanović nastavila je s dobrim komentarima, istaknuvši kako Josipi leži nježni ritam, a Nicolas je dodao kako su jako lijepo slikali temu. Žiri im je ukupno dao 30 bodova.

- Izuzetno sam sretan što smo ovako dobro otplesali, budući da je Josipi napuklo rebro početkom tjedna. Plesala je pod blokadom - kazao je Damir.

Drugi par večeras su Sonja i Gordan, koji plešu quickstep iz filma "Maska". Nakon plesa otkrili su kako je i Sonja nastupila pod blokadom, a s hitne pomoći vratila se pola sata prije početka emisije. Zbog toga su morali izbaciti neke elemente.

Foto: Nova TV/Screenshot

- Ja bih rekla da sam dok sam plesala Ples sa zvijezdama imala partnera koji je izgledo kao da pleše pod blokadom. Bilo bi glupo da komentiram ženu koja je odlično plesala ozlijeđena - kazala je Tamara.

- Ples moraš voljeti i moliti Boga da ti se ništa ne dogodi. I sama sam puno puta plesala pod blokadom. Jako si talentirana, koraci su bili dobri, samo malo spusti ramena - kazala je Almira Osmanović.

- Nisam ni primijetio da ste izbacili neke elelemnte - dodao je Dinko Bogdanić. Žii im je dao tri sedmice i jednu šesticu, ili sve skupa 27 bodova.