Uvijek prvi! Počinje odbrojavanje do dodjele najstarije i najvažnije medijske nagrade

Bilo je to 28. travnja 2020. Zagreb, Hrvatska i najveći dio svijeta tu su večer dočekali zaključani u svojim domovima. Svijet se borio protiv tada još sasvim nepoznate opasnosti, koronavirusa. U HNK u Zagrebu ljudi su se mogli izbrojiti na prste ruku: Doris Pinčić i Duško Ćurlić na sceni kazališta, oko njih, ali zapravo vrlo daleko od njih, tehnička ekipa na čelu s Alenom Đuricom, scenaristom, te Zoranom Nikolićem, redateljem TV prijenosa.

U velikom gledalištu, sama u mraku, Mirjana Žižić, voditeljica i glavna producentica projekta. Bila je to 26. Večernjakova ruža!

Upravo tako izgledala je svečana dodjela Večernjakovih ruža najboljim kreativcima medijske scene koji su svojim djelima obilježili 2019. godinu, a koji su nagrade zaslužili prema glasovima čitatelja Večernjeg lista. U uvjetima pandemije bio je to novi, velik iskorak Večernjakove ruže, znak da baš nikada nećemo odustati, da smo inovativni i najkreativniji kada je najizazovnije – Ružu smo dodijelili virtualno! I opet smo uspjeli “okupiti” sve nominirane i sve dobitnike, a za nama su slijedili svi ostali, počevši s Porinom. A svi koji su bili dio tog nevjerojatnog pothvata svjedočili su nevjerici koja je u tom trenutku zavladala u hrvatskom eteru. Foto: pixsell

Mnogi su pitali je li to uopće moguće, a najviše je bilo onih koji su bili uvjereni da je riječ o unaprijed snimljenoj TV emisiji. No ta prošlogodišnja Ruža na neki je način zatvorila krug s onom prvom iz 1995., kada smo na sceni Satiričkog kazališta Kerempuh dodijelili nagrade najboljima u 1994. godini. Tadašnja redakcija Večernjakova Ekrana upravo je na Porinu uvidjela svojevrsnu medijsku nepravdu. Naime, s Porinom je stasala nagrada za glazbu i glazbenike, nagrada koju su objeručke prihvatili i struka i publika. Ali, što je sa svim ostalim kreativcima, zapitali smo se mi u Večernjem listu. Odgovor na to pitanje bila je – i ostala – Večernjakova ruža. I ona je rođena u zlim vremenima, kada je baš svima trebalo nade i optimizma. Iz današnje perspektive bio je to neki drugi svijet.

Ruža je od prve bila odlična ideja, ali ideja koja je realizirana velikim zalaganjem i kreativnošću novinara te upogonjena energijom čitatelja Večernjeg lista, koji su tu prvu, najprestižniju i do današnjih dana najvažniju medijsku nagradu prihvatili kao nešto svoje. Upravo zbog te sinergije Ruža je nagrada čiji status ne samo da ni danas ne blijedi nego joj važnost iz godine u godinu raste. Stoga je Večernjakova ruža važan podatak u mnogim biografijama, posebno onih velikana, poput primjerice Olivera Mlakara, koji se mogu pohvaliti da kod kuće čuvaju prave “bukete” ove nagrade. No svima onima kojima su životi počeli u vremenima u kojima je sve dostupno klikom miša treba objasniti i kako se nekada glasalo za pobjednike i koliku je posvećenost Ruža zahtijevala i dobivala od čitatelja Večernjeg lista. Naime, glasački kuponi izlazili su u Ekranu.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

Trebalo je stoga kupiti novine, svaki petak, iz Ekrana Večernjeg lista izrezati kupon, u njega upisati imena svojih favorita, sve to prilijepiti na dopisnicu (jer zbog brojenja glasova kupone u pismima nismo primali) i poslati poštom na adresu Večernjaka. Iz današnje perspektive čini se to nevjerojatno staromodnim, no tada je interes čitatelja bio takav da su nam dopisnice iz pošte u redakciju stizale doslovno – u vrećama! Prvi laureati koji su započeli slavni niz dobitnika Ruže bili su: Oliver Mlakar i Doris Vučković, kojima su pripale Ruže za TV osobe 1994., zatim grupa E. T., Maja Blagdan i Oliver Dragojević, koji su osvojili glazbene Ruže, te glumac Filip Šovagović. Tko su potencijalni dobitnici za pandemijsku 2020., već je poznato. Žiri je zasjedao danas, nominirane ćemo objaviti 15. siječnja, a od 25. siječnja Večernji list će u dnevnim izdanjima, po kategorijama, predstavljati sve nominirane za najprestižniju i najstariju medijsku nagradu. Danas ne možemo reći kakva će biti svečana dodjela ovih Večernjakovih ruža, ali možemo čvrsto obećati da će je biti!