J. Lo pogriješila je ovim odabirom i ove tajice sigurno više neće nositi

Pjevačica Jennifer Lopez, čak i kad ide u teretanu, trudi se biti modno usklađena sa svojim zaručnikom Alexom Rodriguezom. Ovaj put par je za zajednički trening odabrao crnu kombinaciju. Paparazzi su ih snimili pri odlasku s treninga u jednoj od teretana u Miamiju, a J. Lo privukla je pažnju crnim tajicama koje možda nisu bile najbolji odabir jer se sve vidjelo ispod njih.

Otkako su prije četiri godine počeli s romansom, pjevačica i sportaš trude se uvijek biti modno usklađeni pa čak i kada zajedno idu samo do trgovine ili u šetnju gradom. Uz modu, zajednička strast im je i vježbanje pa su odmah nakon Božića i Nove godine pohitali u teretanu kako bi potrošili višak kalorija koje su dobili tijekom ovih blagdana. Pjevačica je za Novu godinu održala nastup u New Yorku na Times Squareu i obratila se publici koja ju je pratila online te je kroz suze rekla kako nas je 2020. godina naučila da budemo zahvalni na svemu što imamo i naučila nas je da to moramo i cijeniti.

Prošle godine 51-godišnja Lopez planirala je ući u bračnu luku s Rodriguezom, ali pandemija koronavirusa poremetila im je planove jer su htjeli imati raskošno vjenčanje s mnogo uzvanika, što je nemoguće u situaciji kad su na snazi epidemiološke mjere.