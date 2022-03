Urbani bend Mićo & Mačke predstavlja svoj šesti studijski album 'U momentu'

Sasvim je lako priznati da nam je drago vidjeti, u današnje doba globalne neizvjesnosti ali i dominacije digitalnog streaminga, da se netko odlučio izdati glazbeni album, čak i u klasičnoj – fizičkoj formi. Tim više što se radi, za naše podneblje, već pomalo o endemskom žanru, mješavini čistoga rocka i bluesa, ali glazbenom pravcu koji nam svakako nedostaje.



Stoga, za sva žedna uha, u prvim tjednima nove godine, ispomoć stiže iz pravca kultnog, urbanog benda Mićo & Mačke, koji ovih dana dopunje svoju pjesmaricu šestim studijskim albumom. Iako je ulicama grada i vrhovima top lista „Crvena Kristina“ vozila još prije kojeg desetljeća, škripa njenih kočnica ostavila je podugački trag guma na asfaltu, a bend je nanizao albume: „Dugo i polako“, „Mačke“, „Rock'n'roll lektira“, „Iz druge perspektive“ i napokon snimka u živo „Live at Route 66“.



Posljednji, i relativno vruć album nosi naslov „U momentu“ i predstavlja zbirku novih skladbi koje su nastale u proteklih pet godina.

Vrijeme i okolnosti u kojima živimo uvijek su izazov za pravog rockera, za svojevrsni komentar života, često potaknut nedosanjanim snovima i tegobnim okruženjem, pa su tako i ove skladbe u rasponu od veselih, ljetnih ili pak prigodničarsko božićno novogodišnjih, preko rockabilly tema (omiljenog Mićinog idioma) - dotakle ne bez jetkosti, našu današnjicu.



Često je to život kojeg bismo najradije zaboravili, no jednom rockeru upravo je ta stvarnost, vrijedan motiv. Vođa benda, autor i vodeći vokal, uz povremenu sjajnu pratnju Anite Gossain, je Mićo Vujaklija koji hrabro, usprkos bremenu godina i nezavidnih životnih okolnosti i dalje nalazi snage i ljubavi da nas razveseli svojom odanošću rock izričaju koji traje već preko četrdeset godina.

