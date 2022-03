Severina stigla na koncert u neočekivanom izdanju, komentari ne staju: 'Samo ona u tome može napraviti spektakl''

Pjevačica Severina (49) na svojem je Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija sa svog nastupa u Brčkom. Pokraj fotografije pjevačica je napisala dugi opis o tome kako se osjećala.

"Ovo je prekrasan Trg mladih u Brčkom, gdje sam prvi put pjevala u ponedjeljak navečer. To je bila velika ljubav na prvi pogled. Prepun Trg mladih, vaše ruke i pjevanje zauvijek će mi ostati u srcu. Bilo je hladno, ali to nas nije spriječilo da to bude baaaš dobra noć", napisala je u opisu.

Na fotografijama na kojima se vidi da su pjevačica i publika u dobrom raspoloženju, njezinim pratiteljima za oko je posebno zapeo jedan drugi detalj. Naime, Severina je na nastupu bila obučena u trenirku. U komentarima su mnogi to istaknuli.

"Umjetnica mora biti zdrava i da joj je udobno i toplo“, napisala je jedna osoba.

„Meni je extracool... Ljudi su u trapericama išli na Red Carpet... Ona je trendsetter. Da je netko prije deset godina rekao da će se tenisice nositi na haljine, tko bi vjerovao... Uostalom, ne mora tijelo uvijek biti u prvom planu. Severina je pjevačica! Uživaj u glazbi...“, napisala je druga osoba svoje viđenje. „Samo Seve ima tu moć da u trenirci napravi spektakl“, dodali su, a poručili su joj i da joj sve super stoji, da je prelijepa i niz drugih komplimenata.

Podsjetimo, pjevačica je posljednjih dana objavljivala fotografije s Maldiva gdje je bila na odmoru, a društvo su joj pravili sin Aleksandar i prijateljica Sonja Dvornik. Severina je pratiteljima pokazivala kako uživa u odmoru, a u opisu uz jednu od fotografija najavila je i koncert u Brčkom.

