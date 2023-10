Umro je u kadi, otkriveno što je radio prije, a njegova posljednja objava je gotovo proročanska

Glumac Matthew Perry, koji se proslavio kao Chandler Bing u hit američkoj televizijskoj komediji "Prijatelji", pronađen je mrtav u 54. godini života u subotu u kući u Pacific Palisadeu u Los Angelesu, a policija od tog trenutka radi na istrazi vezano za smrt glumca. Naime, neki američki mediji, koji se pozivaju na anonimne izvore, objavili su da je pronađen mrtav u hidromasažnoj kadi. Spekulacija je puno, a prema nekima je moguć uzrok smrti i infarkt miokarda nakon kojeg se glumac utopio, no nitko u ovim trenucima sa sigurnošću ne može reći što je.

Pravi uzrok smrti bit će poznat tek nakon završetka policijske istrage i detaljnog izvješća mrtvozornika.

Portal TMZ tvrdi kako je Perry došao kući s treninga te je poslao pomoćnika da mu obavi neke stvari. Kada se on vratio, dva sata kasnije, glumac je bio mrtav.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Navodno se potom utopio. Istražuje se sve, a policija pregledava i Perryjeve društvene mreže. Naime, pet dana prije smrti objavio je na Instagramu fotografiju sebe u hidromasažnoj kadi, uz koju je napisao: "Oh, znači topla voda koja radi vrtlog čini da se osjećaš dobro? Ja sam Mattmann.". Inače, „Mattmann“ je bila njegova zafrkancija u kojoj se referirao na usporedbe s Batmanom.

Posljedna objava na Instagramu, Perry u hidromasažnoj kadi Foto: instagram

No, iako je javno govorio o problemima s drogom i alkoholom, zasad nije poznato jesu li u njegovoj kući nađene neke od nedozvoljenih supstanci, kao ni je li imao alkohola u krvi. Na sva ta pitanja odgovor će dati istraga.

Podsjetimo, glumac se godinama borio s raznim ovisnostima i psihičkim poremećajima, no uspio ih je pobijediti. Naime,, Perry u svojoj knjizi bez zadrške piše o tamnoj strani slave.

- Htio sam podijeliti svoje iskustvo sad kada sam siguran da ponovno ne prelazim na mračnu stranu. Morao sam pričekati neko vrijeme dok nisam bio posve čist i daleko od dugogodišnjeg alkoholizma i ovisnosti o drogama. A najvažnije od svega je da sam bio prilično siguran da će moja priča pomoći ljudima - kazao je strane medije Perry koji je svoje memoare započeo šokantnim priznanjem da je prije pet godina skoro preminuo.

Tada je javno obznanio da pati od gastrointestinalne perforacije, ali ne i da je do puknuća debelog crijeva došlo zbog prekomjerne uporabe droga. Dva tjedna bio je u komi i pet mjeseci u bolnici, a nakon što je pušten na kućnu njegu još je devet mjeseci morao koristiti vrećicu za kolostomiju.

- Liječnici su mojoj obitelji rekli da imam 2 posto šanse za život. Stavili su me na uređaj koji se zove ECMO stroj, koji obavlja disanje za srce i pluća. Nitko to ne preživi - otkrio je Perry.

U knjizi se prisjetio i svojih početaka i uloge u 'Prijateljima'. Bile su mu tada 24 godine, a njegova ovisnost o alkoholu tek je počela izlaziti na površinu.