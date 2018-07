Oliver Dragojević umro u 71. godini

Oliver Dragojević, legenda hrvatske glazbene scene, umro je u Splitu u 71. godini života. Slavni pjevač umro je jutros u pet sati u splitskom KBC-u, mjesec dana nakon što je hospitaliziran i godinu dana nakon što mu je dijagnosticiran rak pluća.

Zdravstvene tegobe Olivera Dragojevića počele se u kolovozu 2017., a ubrzo je saznao i najgoru dijagnozu - rak pluća. Kemoterapija je uslijedila ubrzo nakon dijagnoze i znao je da ga čeka teška i neizvjesna borba, ali Oliver nije gubio optimizam.

- Sada mi treba mir. Moj je spas glazba. Hvala svima na brizi, poručio je pjevač za Večernji list nekoliko dana nakon što je javnost saznala za njegovu bolest.

Oliver je vrijeme između tura kemoterapije kratio odmarajući i gledajući utakmice najdražeg kluba Hajduka. Bio je optimističan i vjerovao je kako će se oporaviti do prosinca kada je imao zakazan koncert u Spaladium Areni kojima je trebao s publikom proslaviti 70. rođendan. Bolest ga je nažalost spriječila da rođendan slavi s publikom i po preporuci liječnika koncert je morao otkazati, baš kao i svoj dolazak na Porin tri mjeseca kasnije kada je dobio Porin za životno djelo.

- Javio se publici tada video pozivom iz svog doma i rekao: Htio bih spomenuti jednog čovjeka koji je obilježio pola mog života a to je Zdenko Runjić, puno dobrih ljudi se stvorilo oko mene i ovaj put me bolest prekinula i ne mogu biti s vama. Kao dijete sam želio svirati i pjevati i taj san se nekako prekinuo. Pozdravljam sve dobre ljude koji su bili oko mene i koji su me podržali u toj krizi. Čini mi se da još uvijek ima vremena za pjevati i svirati i ako se stvari poprave bit će to dobro. Iza mene je stala moja familija i svi ljudi koji su se trudili da mi bude što lakše a pogotovo svi na onkologiji u Splitu. Želim da se nastavi ovo moje putovanje kroz život, uživajte i ča je život vengo fantažija.

Vijesti koje su u svibnju došle iz Splita davale su nadu kako se Oliver dobro oporavlja, a otišao je tada i u voljenu Velu Luku.

- Oliver je dobro. Sve bolje i bolje. Još traje imunoterapija... Sad je u Veloj Luci, malo se makao iz Splita, jer je grad krcat. Počela je sezona, turisti, u Luci ima mir. Dolje je ipak malo manja gužva - rekao je u svibnju za Slobodnu Dalmaciju Oliverov menadžer Neno Drobnjak.

Slomljeni i u tuzi su njegovi prijatelji i obitelj jer su svi vjerovali kako glazbena legenda vodi u ovoj borbi i kao i brojni njegovi obožavatelji vjerovali su kako će ga uskoro opet gledati na pozornici, ali bolest je bila neumoljiva i jača.