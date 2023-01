Marija Miholjek: U Škotskoj sam posjetila lokaciju na kojoj je sniman legendarni film 'Hrabro srce'

Zovu je domovinom golfa, u njoj možete popiti najkvalitetniji viski na svijetu, vidjeti muškarca u kiltu, uživati u predivnom krajoliku, isprobati vožnju za nas krivom stranom ceste, a ako ste se oduvijek bar nakratko željeli osjećati kao princeza iz bajke, onda je ova zemlja, koja ponosno nosi "titulu" zemlje dvoraca, idealna destinacija za vas. U Škotskoj se nalazi i dvorac Balmoral, veliko imanje i ljetna rezidencija kraljevske obitelji u Aberdeenshireu. Nalazi se na desnoj obali rijeke Dee u blizini sela Crathie, a ostat će upamćen i po tome što je upravo ondje svoje posljednje dane i sate provela kraljica Elizabeta II. koja je preminula 8. rujna prošle godine.

U čari Škotske gotovo pola godine ranije uvjerila se i televizijska voditeljica Marija Miholjek, jedna od voditeljica Dnevnika Nove TV, koja nam je ispričala svoje dojmove nakon putovanja, ali i otkrila što ju je privuklo najsjevernijem dijelu Velike Britanije. Iako se mnogima godišnji odmor u vječno oblačnoj Škotskoj ne čini kao najbolja ideja, Marija zbog svoje odluke nije nimalo požalila. Nešto više od dvije tisuće kilometara prevalila je s društvom i otkrila iz prve ruke živopisnu Škotsku koja joj je dugo bila na listi želja.

- Oduvijek sam željela posjetiti Škotsku, zemlju fascinantne prirode, pejzaža, dvoraca, fjordova, bogate povijesti, kulture i otvorenih, srdačnih ljudi. Bili smo sredinom travnja i pripremili se na kišu, međutim ne da nismo trebali kišobran, već nas je vrijeme toliko poslužilo da ni sami nismo mogli vjerovati. Sedam dana sunca i vrlo ugodnih temperatura. Čista sreća! - ispričala nam je Marija.

- Bila je to poveća ekipa, nas devetero, prava mala ekskurzija. Sletjeli smo u Glasgow gdje smo unajmili kombi i uistinu imali priliku doživjeti zemlju u tempu koji je nama odgovarao. Imali smo okviran plan puta, ali je bilo i promjena u hodu. Upravo zato mi je, moram priznati, draže samostalno planirati putovanja - ističe naša sugovornica.

Prva točka putovanja bio im je Nacionalni park Loch Lomond i Trossachs. - Iako je to najveće jezero, nezaobilazan je bio i Loch Ness, nadaleko poznat zbog priče da u njemu živi čudovište Nessie, kako joj tepaju. Možda Nessie nije pronađena, ali donijela im je svjetsku slavu - govori televizijska voditeljica o čudovištu koje je i dan-danas, uz Bigfoota i jetija, jedan od najvećih svjetskih misterija.

- Posjetili smo i obalni gradić Oban, gdje je smještena i jedna od najstarijih škotskih destilerija, Fort William, prelijepi Inverness, Portree - slikoviti gradić na Isle of Skye, Nairn na Sjevernom moru, Edinburgh i Glasgow. Što se smještaja tiče, svaki dan smo mijenjali lokaciju i najčešće su to bila manja mjesta gdje nam je smještaj bio i prihvatljiv i praktičan zbog parkinga - kaže Marija. U moru predivnih prirodnih atrakcija najviše je se dojmio Isle o Skye na zapadnoj obali Škotske. Ovaj otok prepun je atrakcija poput bazena Fairy Pools, dvoraca Duntlum ili Duvegan, klisure Kilt Rock s vodopadom ili pak brojnih lokacija za planinarenje kao što je planina The Storr s koje seže predivan pogled na bajkovit krajolik, a duh Škotske osjetit ćete i posjetite li autohtona škotska sela na obali.

- Ribarska sela i srednjovjekovni dvorci doista su kao s razglednice. Vožnja s pogledom na vodopade i planinske vrhove bila je čarobna. Od Loch Nessa do ovog otoka trebalo je, istina, dobra tri sata vožnje, ali vrijedilo je - napominje Marija koja je s ekipom obišla i dva najpoznatija škotska grada - glavni grad Edinburgh te najveći Glasgow.

- Edinburgh je predivan, s tako jednom dobrom energijom, pogotovo u proljeće kad je cvijeće u svoj svojoj raskoši. U Glasgowu nas se, među ostalim, posebno dojmio Muzej transporta. Izuzetno zanimljiv i djeci i odraslima - kaže Miholjek.

Škotsku, kao što smo u uvodu već spomenuli, nazivaju i zemljom dvoraca jer povijesni podaci pokazuju da ih ta država ima više od 2000, a Marija kaže da je njoj najupečatljiviji bio dvorac Eilean Donan iz 13. stoljeća.- Gotovo cijela unutrašnjost dvorca može se istražiti, doživjeti barem nakratko kako se živjelo prije, a mnogima su njegovi obrisi i jezero koje ga okružuje poznati i iz filmova poput "Highlandera" ili "Jamesa Bonda". Dvorac Balmoral, pak, okružen je nevjerojatnom prirodom pa nije ni čudo što je to kraljevskoj obitelji bilo omiljeno utočište i mjesto opuštanja izvan uobičajenih, zadanih okvira - govori Miholjek i dodaje da su uspjeli puno toga vidjeti i doživjeti u tjedan dana koliko je trajalo njihovo putovanje.

- Škotska je takva da ni još sedam dana, pa i više, ne bi bilo dovoljno da se sve vidi. Drago mi je što smo neplanirano uspjeli posjetili i lokaciju na kojoj je sniman legendarni film "Hrabro srce" - ističe voditeljica. Riječ je o povijesnoj drami Mela Gibsona iz 1995. godine u kojoj on tumači lik legendarnog borca za neovisnost Škotske​ Williama Wallacea u Prvom škotskom ratu za neovisnost.

Pauze od razgledavanja Marija je sa svojim društvom rado provodila u lokalnim restoranima isprobavajući delicije škotske kuhinje. Zbog blizine Sjevernog pola i niskih temperatura Škoti najčešće pripremaju jela koja su jako zasitna te se baziraju na mesu i visokim koncentracijama masnoća. - Prvi put sam kušala "haggis", nacionalno škotsko jelo koje izgledom podsjeća na krvavicu, a priprema se od ovčjih iznutrica punjenih u ovčji želudac. Definitivno ne ide u red jela koja šarmiraju na prvu, ali nisam se htjela vratiti, a ne probati ga. Meni se svidjelo. Tu je i škotski "fudge" - slastica koju također valja kušati, a zgodno je i svratiti na mjesta gdje se iz prve ruke može vidjeti kako rade pravi domaći - savjetuje Marija.

Kada su u pitanju cijene, ističe da na otoku jesu nešto više, no na to su bili spremni, a ništa ih nije neugodno iznenadilo. Oduševljeni su bili i sa Škotima koje prati glas da su izuzetno otvoreni i prijateljski raspoloženi ljudi. - Škoti su odlični domaćini. Odlični! Obišli smo puno mjesta i prešli kilometara i kilometara, ali kamo god smo došli, kad bismo u razgovoru spomenuli da smo iz Hrvatske, reakcije su bile predivne. Mnogi su bili u Hrvatskoj, a neki se tek spremaju. Dobro nam došli, baš kao što smo se i mi osjećali dobrodošlo na svakom koraku - ističe Miholjek.

Za Škotsku kaže da je zemlja koju se definitivno isplati posjetiti, a svima onima koji se tek spremaju na put uputila je i jedan savjet. - Imali smo sreće da je nas vrijeme poslužilo, ali kažu da za Škotsku i ljeti treba ponijeti nešto toplije odjeće. Posjet bih svakako preporučila svima, jer zemlja je to koja nudi toliko toga - od nepreglednih prirodnih prostranstava, pitoresknih krajolika i ovčica, mira i tišine sve do vreve i urbanog ritma velikih gradova - govori Marija.

Većinu pripadnica nježnijeg spola kod putovanja privlači i šoping. Isplati li se šopingirati u Škotskoj, pitali smo Mariju.

- Tu vam neću baš biti od pomoći jer smo najviše vremena proveli u prirodi gdje ne da nema trgovine na vidiku, već moliš Boga da naiđeš na benzinsku dok ne ostaneš bez goriva - kroz smijeh odgovara voditeljica koja svoje slobodno vrijeme rado provodi na putovanjima.

Koja joj je iduća destinacija, još nije poznato, no jedno je sigurno - simpatičnu voditeljicu na snježnim padinama tijekom skijaške sezone sigurno nećete sresti.

- Što se tiče novih destinacija, nisam još ništa planirala, ali ima vremena. Godina je tek počela. Sezonu skijanja ću definitivno preskočiti jer snijeg i led nisu za mene. Proljeće mi je najljepše vrijeme za putovanja pa možda već tada otputujem na neku novu lokaciju - rekla nam je za kraj Marija Miholjek.

