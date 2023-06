Ultra ove godine ima pozornicu s hrvatskim izvođačima: 'Cilj je osvijestiti medije i povezati članove'

Na ovogodišnjoj Ultri, koja se održava od 7. do 9. srpnja u Splitu nastupit će rekordni broj domaćih DJ-a i producenata. U subotu 8. srpnja oni će imati takeover jedne od Ultrinih pozornica, a nastupit će Ana Antonova, Arseniyeah, Ivna Ji, Jan Kinčl, PEZNTi Tom Bug. Uz HDS, inicijativu nosi i HGU DJ sekcija, a s obzirom na to da je riječ o najvećemu inozemnom festivalu koji se održava u Hrvatskoj, ideju je podržao i Ured za izvoz glazbe, We Move Music Croatia.

DJ, producent i vlasnik kluba Steel Tomo in der Mühlen predsjednik je nove sekcije Hrvatskog društva skladatelja posvećene elektroničkoj glazbi. Organizaciji HDS Electro cilj je promocija i okupljanje hrvatske elektroničke scene, s naglaskom na domaće producente. Prvi projekt joj je suradnja s festivalom Ultra Europe.

- Elektronička glazba i eventi imaju dugu tradiciju u Hrvatskoj. Zadnjih nekoliko godina – zahvaljujući brojnim međunarodnim, kao i domaćim festivalima – elektronika je postala jedan od dominantnih glazbenih pravaca, što se vidi na festivalima, ali i u klubovima te na drugim eventima. Hrvatski DJ-i i producenti iznimno su produktivni i uspješni na svjetskim top listama te su kao takvi već dio svjetske elektroničke scene. Logičan korak je bio da ih HDS podrži i stvori sekciju čiji je cilj dodatno ojačati scenu kroz kanale i akcije HDS-a, kazao je in der Mühlen za glazba.hr i dodao kako je elektronička glazba je glazba sljedeće generacije, ali i već iskusnih veterana koji su postavili temelj scene.

- Elektronička glazba, za razliku od brojnih drugih žanrova, nije ograničena jezikom, što joj daje potencijal reacha prema međunarodnoj publici. Dapače, naši elektronički glazbenici već i jesu prisutni u inozemstvu. A cilj sekcije je da stvori i dodatne prilike za članove. Ultra se održava u Hrvatskoj, no većina publike dolazi iz inozemstva, a sâm festival jedan je od najznačajnijih takvih u svijetu. I baš zato smo smatrali da je ovo idealna prva prilika za prezentaciju naših članova. Ultra je vrlo važan event za elektroniku, zbog čega je ona iznimna stavka u biografiji, ali i veliko iskustvo. Tu nastupaju najveća svjetska imena, osigurana je vrhunska produkcija, ali i najbrojnija publika. Osobno sam zbilja uživao nastupati na Ultri. I moja postojeća, i nova publika primijetila je moj nastup, što je dovelo i do drugih prilika u inozemstvu, kazao je i dodao kako im je cilj osvijestiti medije i povezati članove.

- Trebamo doći do toga da se hrvatska elektronika čuje u radijskom eteru, da probije u mainstream medije. Taj je žanr još uvijek u undergroundu, usprkos velikom broju festivala i klubova koji sjajno rade zahvaljujući takvoj glazbi. Naravno, mi ne možemo riješiti sve probleme, ali možemo pokušati dati push zahvaljujući kojem će se stvari početi mijenjati, zaključuje in der Mühlen.

