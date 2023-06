Ivana Knoll uočila je poruku ovog navijača u Rotterdamu i sada moli: Dajte mi njegove podatke i adresu

Polufinale Lige nacija u kojem je u Rotterdamu naša nogometna reprezentacija pobijedila reprezentaciju Nizozemske s tribina je pratila i najvatrenija navijačica Ivana Knoll. Na Instagramu je objavila nekoliko snimki s tribina gdje se rado fotografirala s brojnim obožavateljima, a nakon utakmice je na Instagram storiju podijelila i fotografiju jednog navijača.

On je imao transparent na kojem je pisalo: Ivana Knoll, želim tvoj dres. Uz fotografiju ovog navijača Ivana Knoll je uputila sljedeću mobu svojim pratiteljima na ovoj društvenoj mreži: Dajte mi njegove podatke i adresu. Hoće li saznati tko je ovaj mladić i hoće li ga kontaktirati Ivana će sigurno uskoro otkriti na svojim društvenim mrežama.

Ivana je jučer u Rotterdamu doživjela i jednu neugodnu situaciju zbog koje ček intervenirala i policija, a za Večernji list Knoll je otkrila što se dogodilo.

- Dok sam davala intervju, pijani navijač je prišao i počeo me vrijeđati, potom me krenuo napasti i fizički. Tu je bio i moj dečko, krenuo je na njega i tada je stigla policija. Kada je krenuo napasti i njih, srušili su ga i ispendrečili. Pitali su me kasnije za izjavu, što se točno dogodilo i želim li podnijeti prijavu ili samo da ih maknu odavde. Također mi je nizozemski novinar kazao da nizozemska policija inače baš i ne udara, ali ovaj put su očito morali..- kazala je Ivana o incidentu koji se dogodio uoči utakmice.

Ivana je bila glavna zvijezda i tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru, a nakon što je tamo bodrila vatrene preselila se na neko vrijeme u Ameriku zbog niza poslovnih ponuda.

