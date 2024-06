Uloga DJ-a je najzabavnija jer sam u svakodnevnoj interakciji sa slušateljima diljem Hrvatske

Petar Tin Miketić jedan je od mlađih voditelja na bravo! radiju koji je u samo nekoliko godina postao prepoznatljiv glas širom zemlje. Ovaj 28-godišnjak jednako voli sport i glazbu, a nama je više ispričao o svom zanimljivom životnom i profesionalnom putu.

Rekli ste da su, otkad znate za sebe, sport i glazba uvijek prisutni. Koja su vam prva sjećanja na radio, kako ste ga zavoljeli?

Radio se u mojoj obitelji uvijek slušao i sluša, kod kuće i u automobilu. Prije je svako kućanstvo imalo poseban uređaj samo za slušanje radija. Prva prava sjećanja na radio su mi vožnje autom na putu do vrtića, škole pa i kad smo išli na more i kako je tata uvijek prebacivao radio stanice. A kod kuće, dok bi kuhala ručak, mami bi uvijek svirao radio. Uvijek su mi bili zanimljivi glasovi ljudi koje nikada nisam vidio i zamišljao sam kako oni izgledaju, a često bi i čekao reklame jer su tada reklame bile genijalne i zarazne.

Kako ste počeli raditi na radiju? Gdje ste radili prije radija bravo! i kako je tekao vaš profesionalni put?

Moj put prema radiju bila je slučajnost, u koju ne vjerujem. Jedan dan, vraćajući se s faksa, sjedim u vlaku s kolegicom koja je čula da traže ljude za novi radio. Budući da sam uvijek oponašao reklame s radija i televizije, rekao sam si - idemo probati i došao na audiciju lokalnog zagrebačkog radija koji je bio tek u začetku. Da skratim priču, trebao sam za probu odraditi jedno radijsko javljanje i za kraj, umjesto da sam stao, ja sam u svome stilu počeo oponašati reklamu za trgovački lanac. Što da vam kažem, očito im se svidjelo haha… Dobio sam priliku, krenuo sam kao DJ, a ubrzo na istom radiju postao programski direktor. Nakon dvije godine, stigao je poziv s bravo! radija koji nisam mogao odbiti.

Zanimljivo je da ste na bravo! radiju, odnosno tadašnjem narodnom, prvo radili kao urednik informativnog programa, pa kao producent, pa na kraju i DJ. Što vam od toga najbolje odgovara?

U nepune četiri godine, promijenio sam tri pozicije i svaka je na svoj način bila zanimljiva te donijela novi uvid u čari radija. U informativnom dijelu programa imao sam priliku steći povjerenje slušatelja i informirati ih o najvažnijim zbivanjima u državi, pritom pokušavši sve okrenuti na pozitivu. Kao producent, tzv. kreator showa, stvarao sam različite perspektive jedne teme. Cilj je potaknuti slušatelje na razmišljanje i propitkivanje o aktualnim događanjima i svakodnevnim temama. A onda dolazi DJ. Osoba koja sve ono što producent zamisli, provede u djelo. Dodaje svoj osoban začin u cijelu priču i ono najvažnije - ljudima stavlja osmijeh na lice. Trenutno mi je biti DJ najzabavnije jer sam u svakodnevnoj interakciji sa slušateljima diljem Hrvatske, debatiramo i smijemo se zajedno te međusobno dijelimo savjete i pozitivu.

GALERIJA: Totalna ludnica na zagrebačkom Trgu! Fanovi dočekali Baby Lasagnu u apsolutnoj euforiji

U eteru ste od 13 do 17. Kako izgleda vaša šihta, koliko ima pripreme a koliko improvizacije?

Svi misle da osobe koje rade na radiju, samo dođu, pričaju i puštaju glazbu. Radio je zapravo puno više od toga i iako je opuštena radna atmosfera, ima posla oko pripreme. Do 12 sati pokušavamo imati sve razrađeno, znati koja su najvažnija zbivanja u danu te imati jasnu ideju teme i perspektive. U svaku tu perspektivu ubacimo dio sebe, tj. osobnu priču s kojom se uvijek netko poveže i na koju se nadoveže. Nastavno na interes slušatelja i njihove osobne priče, uvijek postoji doza improvizacije.

Prvo ste radili s Alex Milinković, a sada s Tomislavom Marićem ToMom. Kako se slažete?

Kolegica Aleksandra i ja smo dobro surađivali, ona je prihvatila nove izazove. Postala je programska direktorica na našem novom, vrlo uspješnom projektu bravo! KIDS i želim joj puno sreće. ToMa i ja smo prvo postali kolege, ali danas mogu reći da smo prvo prijatelji, a onda kolege. Družimo se i u slobodno vrijeme te se njegova žena i moja djevojka također odlično slažu. Mislim da je jedan takav zdrav odnos sjajan preduvjet za odličnu šihtu i na kraju krajeva dobro odrađen posao. Obojica smo dosta otvoreni i nemamo si problem dati kritiku, pohvalu ili "baciti" neumjesnu foru na račun drugoga.

U programu je bilo puno anegdota, vjerujem da je jedna bila i ona kad vas je slušateljica nazvala i rekla da je njen sin imaginarnog prijatelja nazvao Petar Tin Miketić?

Tako je, meni najdraža priča s radija. Jednog dana, nazvala je slušateljica Danijela i rekla da mora podijeliti svoju priču s nama. Mama je četvero djece i često slušaju bravo! Njen sin od tri godine zapamtio je ime Petar Tin Miketić i stalno se igra sa svojim imaginarnim prijateljem kojeg je nazvao po meni. Naježio sam se tada kao nikada u ovih gotovo sedam godina i ta je priča dokaz da ne samo da imamo utjecaj na velike, nego i na one najmlađe među nama.

VEZANI ČLANCI:

Kako je bilo komentirati Svjetsko prvenstvo s Dragom Ćosićem? Što ste naučili od njega?

Moram naglasiti kako je meni i cijeloj redakciji bila iznimna čast i zadovoljstvo raditi i uživati s legendom sportskog novinarstva. Sjećam se kako sam nakon četvrtfinalne utakmice s Brazilom, kada su naši pobijedili nakon jedanaesteraca, plakao dobrih 10 minuta. Ni Drago nije bio daleko od suza haha… Drago Ćosić je prije svega veliki profesionalac i gospodin koji sjajno radi ono što radi. U današnje moderno vrijeme i dostupnost informacija na internetu on usporedo vodi pisane rukom bilješke. Mislim da baš zbog toga ima sjajno pamćenje koje je vrlo važno u ovom poslu. I upravo sam to pokupio od njega u svome radu. Najviše me se dojmilo kako je uživljen, u trenutku, i kako voli to što radi, a pritom ne gubi profesionalnost.

Počeli ste i sami komentirati utakmice na televiziji? Što komentirate i koja vam je od te dvije karijere draža?

Iza sebe u ovome trenutku imam više od 100 odrađenih prijenosa nogometnih utakmica, s time da sam krenuo krajem rujna 2023. godine. Najčešće komentiram "južnoamerikance", Copa Libertadores (južnoamerička verzija Lige prvaka), također argentinska liga, brazilska liga, ali nađu se u rasporedu često i utakmice poljske, belgijske, ruske i rumunjske prve lige. One tzv. najjače utakmice će, nadam se, doći ubrzo, uz naravno još više rada i truda s moje strane. Ako moram birati, onda ću za dnevni dio dana odabrati radio, a za večernji televiziju.

Čime se bavite u slobodno vrijeme, imate li hobije?

U slobodno vrijeme, kojeg imam sve manje, volim prošetati. Volim otići s dečkima na nogomet, odigrati partiju Catana, pogledati dobru utakmicu, otići na kviz ili u kino. Što se filmova tiče, smatram da ih je sve manje dobrih. Pogotovo komedija. Također volim fino pojesti, pogotovo nešto na žlicu nakon ubrzanog radnog dana. Po meni nema te dijete, u kojoj se ne bi trebalo naći mjesta za jednu čokoladicu.

Rekli ste da obavezno morate spomenuti djevojku Karlu, s kojom živite već tri godine. Kako ste se upoznali i je li vam dugo trebalo da je osvojite?

Karla mi je podrška u svakom smislu te riječi. Savršeno se nadopunjujemo i uvijek brzo i lako pronađemo kompromis, što mislim da je jedna od najvažnijih karakteristika svakog odnosa. Prati me i sluša na radiju, a zbog mene gleda i utakmice. I onda mi još da savjet ili konstruktivnu kritiku i još uvijek ne prebacuje kanal haha… Živimo više od tri godine zajedno, a zamislite "timing" kada smo se uselili - na dan potresa u Petrinji. Od onda smo prošli i one teže i one prekrasne trenutke. Što se priče o upoznavanju tiče, bilo je neobično. Ona u Lisabonu, ja u Zagrebu. Samo ću vam reći da mi je trebalo dva mjeseca da je "nagovorim" na prvi spoj...

Koji su vam planovi u karijeri? Imate li nekih novih ideja za emisije?

Plan je napredovati te isprofilirati se kao radijski i sportski stručnjak. Imam nekoliko ideja, volio bih spojiti te dvije ljubavi - radio i sport. Nekoliko projekata već je u planu i nadam se da će uskoro ugledati svjetlo dana.

VIDEO: Maja Šuput Koncert zapalila kombinacijom, ispod haljine nazirao se crni grudnjak