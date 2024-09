Ukrajinski pastor stiže u 'Superstar': 'Pomogao sam tisućama, a onda pronašao snagu nastaviti dalje'

Dobar glas zaista se daleko čuje, čemu su dokaz i brojni talentirani ljudi iz cijelog svijeta, koji su se prijavili na drugu sezonu 'Superstara'. Ukrajina, Slovačka, daleki Filipini, Njemačka... raspjevani kandidati jedva čekaju da pokažu sve što znaju pred Severinom, Tončijem Huljićem, Filipom Miletićem i Nikom Turković. Ukrajinac Igor Liulchuk jedan je od njih! Nekadašnji pastor u Zagreb je doselio prije dvije godine i upravo je u Hrvatskoj odlučio raditi na svom glazbenom talentu. "Od djetinjstva gledam slične emisije i uvijek sam se divio ljudima koji u njima sudjeluju. Obožavam glazbu i pjevanje, oduvijek se u meni skrivala želja da sudjelujem u ovakvom showu. Nikad ne bih pomislio da ću taj svoj san upravo u Hrvatskoj ostvarivati. Proteklih godinu dana vježbam svoje vokalne sposobnosti", otkrio je Igor.

Zagreb je ovom mladiću utočište uslijed ratnih zbivanja u rodnoj mu zemlji, ali i mirna luka nakon privatno teškog razdoblja. "Sada sam ovdje, ovaj grad je s vremenom postao moj dom i zahvalan sam Hrvatskoj i ljudima ovdje. Trenutno radim u IT industriji, bavim se umjetnom inteligencijom i kreiram videoigre", priča o svom zagrebačkom životu Igor. Dolaskom u Zagreb je, kaže, napustio i protestantsku crkvu u kojoj je bio pastor za mlade. "Bilo je to prekrasno razdoblje mog života, stekao sam mnoge vještine i pomogao stotinama, ako ne i tisućama mladih ljudi. Sretan sam što sam pronašao snagu nastaviti dalje i onda kad je taj period života za mene završio". Od 'Superstara' želi, kaže, uživanje u cijelog procesu. "Bilo bi lijepo da prođem dalje. U svakom slučaju ovo je sjajno iskustvo, ostvario sam prijavom svoju veliku želju i to je ono što je važno. Ako kojim slučajem ne izborim prolazak, uvijek je tu iduća sezona", kroz smijeh je zaključio mladić.

Iz Ukrajine stiže i Tetiana Tkachenko. Talentirana djevojka u Zagrebu živi proteklih godinu i pol, a na prijavu u 'Superstar' se odlučila nakon što dugo vremena nije zapjevala - zbog situacije u rodnoj joj zemlji. Glazbom se bavi od djetinjstva, no proteklih godina nije imala prilike više se posvetiti tom svom talentu. "Akademski sam brusila vokal, a kasnije sam učila i pop pjevanje, no prilično je teško učiti i prelaziti iz jednog stila pjevanja u drugi. Glazba je veliki dio mog života, pjevam od svoje šeste godine", otkrila je Tetiana. Svijet glazbe velika joj je utjeha u teškim danima koje proživljava zbog rata i svojih bližnjih koji i dalje žive u Ukrajini.

Anastasia Vasilieva, pak, u 'Superstar' stiže iz Slovačke, gdje studira. Sudjelovala je, kaže, u dječjem glazbenom natjecanju u Rusiji, a kasnije i Češkoj. "Superstar je novo uzbudljivo poglavlje u mom glazbenom putovanju, želim iskoristiti ovu priliku. Na pozornici sam od četvrte godine, imam puno iskustva s javnim nastupima", ispričala je o sebi Anastasia. Ova studentica ekonomije živi u Bratislavi, priča četiri strana jezika, a glazbom se bavi čitavog života. "Trenutno radim na recepciji jednog hotela u Bratislavi, a usto djecu podučavam engleski jezik", zaključila je Anastasia, kojoj je glazba važan dio života. "Sviram dva instrumenta - klavir i gitaru i nastojim održati razinu na kojoj sam trenutno. U 'Superstaru' želim pokazati svoje vještine i strast prema glazbi. Ovo natjecanje je prilika da se pokažem široj publici i otvorim si vrata u svijetu glazbe", zaključila je Vasilieva.

Iste želje ima i Filipinac Efraem Norte, koji u Hrvatskoj živi i radi nešto manje od dvije godine. Radio je kao čistač, a trenutno je zaposlen kao konobar, no njegovi snovi su oduvijek isti - glazba je njegov život od djetinjstva. Pjevao je u crkvenom zboru, nastavio i tijekom studija, a svira i nekoliko instrumenata - gitaru, ukulele, liru te pomalo klavir. "Bila je ovo čista slučajnost, prijatelj me prijavio, nisam mogao vjerovati kada mi je rekao da sam pozvan na audiciju", ispričao je Efraem kojem je veliki san stvarati svoju glazbu. Druga sezona 'Superstara' od žirija će tražiti više, od kandidata jače, a gledateljima će donijeti najveću televizijsku zabavu ove jeseni! 'Superstar' - u subotu od 20.15 sati na RTL-u!