Iznenada se udala kći našeg glumačkog para: Veza im trajala manje od godinu dana, a evo tko je mladoženja

Udala se Buga Marija Šimić, diplomirana solo pjevačica, glumica i kći poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića. Lijepe vijesti podijelila je sinoć na svojim društvenim mrežama, a mladoženja je violončelist Matej Milošev. Par je nakon sedam mjeseci veze sklopio građanski brak u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu.

Buga i Matej su se upoznali kroz suradnju na predstavama u kazalištu 'Mala scena', gdje oboje igraju, a on i piše predstave za djecu. Zagrepčanka je ovim povodom na Instagramu objavila galeriju fotografija s vjenčanja, na kojima se u prekrasnoj vjenčanici i s buketom bijelih ruža pojavljuje u društvu roditelja i dijeli emotivne trenutke sa svojim suprugom. - Ako imaš sreće, pojavi ti se u životu netko zbog koga vrijeme teče drugačije. Zbog koga istovremeno stoji i leti kao da 50 godina prođe u danu, a sekunda traje godinama i ne želiš da bude brža - glasi dio stihova koje je Buga priložila u opisu objave.

Inače, vjenčanje je iznenadilo i Bugine roditelje koji su odgodili svoje poslove u Kini, gdje žive preko sedam godina, i doputovali u Zagreb kako bi prisustvovali ovom važnom događaju za cijelu obitelj, a posebno njihovu mezimicu. - Što reći, izvan sebe smo od sreće. Sve se dogodilo nekako brzo i spontano i vjerojatno je tako najbolje. Ona više nije naša briga, od sada je gospođa i o njoj brine njezin suprug Matej - kazala je za Gloriju ponosna majka Vitomira Lončar o vjenčanju njezine kćerke za zagrebačkog violončelista. Mladencima je za poklon donijela crvenu svilenu posteljinu s ugraviranim zmajevima.

Za isti medij oglasio se i oduševljeni mladoženja, koji ne može opisati sreću koju osjeća nakon izgovorenog sudbonosnog 'da'. - Dvojili smo hoću li na prsten ugravirati svoj ili njezin broj mobitela no eto odlučili smo da to bude njezin pa ćemo vidjeti hoće li biti od koristi - otkrio je kroz smijeh član ansambla kazališta Komedija. Također, Buga i Marko su najavili kako za medeni mjesec planiraju putovanje na Maldive.

Nakon ceremonije skladna obitelj otišla je na večeru u jedan zagrebački restoran, a novopečeni supružnici slavlje s prijateljima nastavili su u zajedničkom stanu nedaleko Kvaternikovog trga.

Podsjetimo, Bugi je dijagnosticiran ADHD, no ona se, ako je suditi po društvenim mrežama, dobro nosi sa svojom dijagnozom, Ranije ove godine je objavila novi video koji je nasmijao njene pratitelje. Naime, na snimci koju je objavila na TikToku vidi se kako sjedi na podu s laptopom, a njena majka Vitomira, koja je sve zabilježila kamerom komentira: - Evo, krenula je u kupaonicu prati kosu. Majka i kći zajedno su se smijale, a Buga je uz video napisala: - Krenula si prati kosu, ali imaš ADHD.

- Dijagnoza je došla i kao veliko olakšanje, ali imala sam i fazu žalovanja. Onda sam imala fazu "ah, pa ja imam ADHD" pa sam malo puštala da me to vodi. Sad učim navigirati i pomoći svom mozgu da funkcionira u neurotipičnom svijetu istovremeno prihvaćajući i ono dobro što moj ADHD nosi. Mislim, dijagnoza ADHD-a nije nešto na što se čovjek treba naviknuti s obzirom na to da ona postoji cijeli život, nije nešto što dolazi naknadno, tako da čovjek sa svojim ADHD-om živi oduvijek. Ona je više objašnjenje koje onda otvara i mogućnost da se nauči funkcionirati, biti nježan prema sebi i prestati očekivati od svog mozga nešto što ne može, a što bez dijagnoze dovodi do konstantnog razočaranja i u samog sebe, ali i od okoline. Nije ADHD jednostavna dijagnoza, ja sam eto na lakšem dijelu spektra, ali ne treba je niti umanjivati, iako nekad stvarno znaju biti komične situacije zbog nje - podijelila je Buga svoja iskustva.

