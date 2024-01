Buga Šimić i Vitomira Lončar snimile urnebesan video: 'Krenula si prati kosu, ali imaš ADHD'

Buga Marija Šimić, diplomirana solo pjevačica i glumica te kći poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića, na svom je društvenim mrežama otvoreno progovorila o dijagnozi s kojom se nedavno susrela. Naime, dijagnosticiran joj je ADHD, poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje ili poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću. Buga se, ako je suditi po društvenim mrežama, dobro nosi sa svojom dijagnozom, a sada je objavila novi video koji je nasmijao njene pratitelje. Naime, na snimci koju je objavila na TikToku vidi se kako sjedi na podu s laptopom, a njena majka Vitomira, koja je sve zabilježila kamerom komentira: - Evo, krenula je u kupaonicu prati kosu. Majka i kći zajedno su se smijale, a Buga je uz video napisala: - Krenula si prati kosu, ali imaš ADHD.

Ranije nam je Buga otkrila neke detalje o svojoj dijagnozi.

- Dijagnoza je došla i kao veliko olakšanje, ali imala sam i fazu žalovanja. Onda sam imala fazu "ah, pa ja imam ADHD" pa sam malo puštala da me to vodi. Sad učim navigirati i pomoći svom mozgu da funkcionira u neurotipičnom svijetu istovremeno prihvaćajući i ono dobro što moj ADHD nosi. Mislim, dijagnoza ADHD-a nije nešto na što se čovjek treba naviknuti s obzirom na to da ona postoji cijeli život, nije nešto što dolazi naknadno, tako da čovjek sa svojim ADHD-om živi oduvijek. Ona je više objašnjenje koje onda otvara i mogućnost da se nauči funkcionirati, biti nježan prema sebi i prestati očekivati od svog mozga nešto što ne može, a što bez dijagnoze dovodi do konstantnog razočaranja i u samog sebe, ali i od okoline. Nije ADHD jednostavna dijagnoza, ja sam eto na lakšem dijelu spektra, ali ne treba je niti umanjivati, iako nekad stvarno znaju biti komične situacije zbog nje.

Podijelila je i neke svoje simptome.

- Simptomi se razlikuju, osobito između žena i muškaraca, zbog čega ima jako puno nedijagnosticiranih žena i djevojčica jer se dijagnoza još uvijek često vrši po simptomima koji se manifestiraju kod dječaka i muškaraca. Preporučila bih knjige dr. Kocijan-Hercigonja koje najbolje sve opisuju da ja ne ulazim laički u tematiku. Što se tiče težine života - na neki način jest. Često razočarate ljude, često se čovjek osjeća kao da će zauvijek ostati samo potencijal koji se nikad neće ispuniti, osjećaj neispunjenih očekivanja je čest i velik i ta velika želja za puno toga koja se često ne ispuni i to našom "krivnjom"- zna boljeti. Hiperfokus može biti odličan, ali to nekad znači da se potpuno isključite za svijet pa drugi to percipiraju kao nebrigu ili sebičnost. Osjeća se čovjek često kao loš prijatelj, razočarano ili jednostavno izgubljeno jer ne razumiješ neke konvencije, očekivanja. Ali recimo u mom poslu - kreativnost, energija, mnoštvo ideja, snalažljivost - sve su to prednosti ADHD-a koje mi s druge strane obogaćuju i olakšavaju život, samo ga treba naučiti kanalizirati - zaključila je Buga.

