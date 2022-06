U modi je ljubav prema nerođenoj djeci, pa je divno da je s intelektualne ljevice stigla ljubavna oluja prema rođenoj djeci

Dnevnik HTV, Dnevnik Nova TV, RTL Danas

3 kaktusa

Kako su se samo uzjogunile domaće televizijske snage oko kruzera koji je prošao ispod Pelješkog mosta. Zamislite koji spektakl: brod prošao ispod mosta! Načičkali se reporteri po Pelješcu i nakon afrodizijačkih kamenica kod Lidije Kralj, uzbuđeni od zastrašujuće pomisli da bi brod mogao možda udariti u most i srušiti tu čežnju hrvatskog naroda od stoljeća sedmog, odahnuli kad je kruzer prošao, a most ostao čitav. Neokrznut. Kakva je to reporterska sreća na kraju bila što most, kakve Kinezi u svojoj zemlji sagrade do doručka, ostaje ponosno stajati na hrvatskoj morskoj grudi. Valjda su ti okaljeni reporteri svih televizija bili malkice preplašeni jer je vječni član Predsjedništva Željko Komšić godinama jaukao kako je most još jedna hrvatska diverzija i da ispod njega neće moći prolaziti ni jedrilice. A vidi ti koliki kruzer prošao!

Informativni programi sve više podsjećaju na Leteći cirkus Montyja Pythona. Čovjek doista ne zna jel se oni zezaju ili su ozbiljni.

Leteći cirkus Montyja Pythona, HTV 3

1 ruža

Taman kad sam napisao kako me dnevnici, vijesti i nova Šprajcova emisija podsjećaju na Montyja Pythona, oni su se ukazali na HTV-u 3 u nedjelju navečer i potvrdili moje strahove. U jednom mi je trenutku Monty Python bio toliko sličan domaćom talk showovima koji nastoje biti ozbiljni da mi je teško bilo razabrati tko se tu šali, a tko ne. Evo, recimo, televizijski voditelj u Monty Pythonu ugostio tipa u studiju i pita ga zašto ga zovu Gospodin Dvije šupe. "Imate li vi doista dvije šupe ili samo jednu?" "Ne, ja imam samo jednu šupu, ali sam razmišljao o nabavi druge šupe pa su me tako nazvali". "Pa hoćete li nabaviti drugu šupu, Gospodine Dvije šupe?" "Ne, neću je nabaviti, ali zašto me dovraga više pitate o te dvije proklete šupe, pitajte me o mojim skladbama!" I, naravno, nastavili su oni priču o šupama i na kraju je voditelj udario nogom u dupe goste i razgovor je završio. Zar vas ovo ne podsjeća na našu televizijsku stvarnost?

Inače, kako je humor u ovoj BBC-evoj seriji koja je krenula s emitiranjem još 1969. teško bilo svrstati u bilo koju kategoriju, prozvan je jednostavno - "pajtonovski". Baš kao što bi i mi mogli nazvati našu stvarnost.

Nedjeljom u 2

2 ruže

Velimir Visković jedan je od rijetkih koji se ne prave pametnim, ali ispadnu i pametni i zanimljivi. Tako je u "Nedjeljom u 2" prezentirao svoju ljudsku i intelektualnu raskoš. No uvijek je ta ljudska dimenzija važnija jer ona čini tu bitnu razliku od čovjeka do čovjeka, ona je poput otiska prsta, jedinstvena, originalna, unikatna, dok je intelektualizam manje više naučen, odškolovan. A čovjek, ako je čovjek, pokazuje i slabosti, pa je tako Aco prvu boljku izvukao od Velimira kad su počeli govoriti o vječnom životu i kad je Visković rekao da unatoč tome što nije vjernik živi manje više po kršćanskim načelima. "Onda niste poželjeli ni tuđeg ženidbenog druga", zajedljivo se sjetio Aco gdje je Velimir "tanak". "E tu baš nisam bio najbolji, priznajem", odgovorio mu je. Nakon tog uboda Aco je pao nekoliko razina ispod svoga standarda kad je Viskoviću uputio polupitanje: "Vi volite život?" Zaboga da, tko ga ne voli Aco! Bolje biti živ nego mrtav! Bolje piti mlijeko nego benzin. Bolje miješati alkohol nego benzin, Alan Ford ti uvijek da odgovore na takva pitanja.

I jedna mala digresija. Kad je Visković rekao da je u njegovu životu danas dominantna ljubav prema djeci, emotivno me dirnuo jer je jedna snažna javna ličnost konačno ukazala na tu vrstu ljubavi. Ne opsesije da vaš klinac bude dominantan, da ima sve petice, da je najbolji na tenisu, nego jednostavna, odana, vjerna ljubav prema djetetu. Danas je u modi ljubav prema nerođenoj djeci, pa je divno da je s intelektualne ljevice stigla ljubavna oluja prema rođenoj djeci.

Otvoreno, HTV 1

1 kaktus

Sastav koji je Mislav Togonal okupio za raspravu o Hrvatima o BiH prije bi otkrio novu Božju česticu nego smislio nešto suvislo o temi zbog koje su bili u studiju. Prkačin je bauljao o Bošnjacima kao polunarodu, Bauk se pitao zašto Hrvati ne bi izabrali bošnjačkog člana Predsjedništva kad već ovi biraju hrvatskog, Troskot se svojski trudio dokazati da ova Vlada ne radi ništa po tom pitanju, dok je najtragikomičniju epizodu odigrao ministar Grlić Radman. Čovjek se takvom žestinom okomio na Troskota, govorio mu da živi izvan svijeta i vremena, da je tip koji ne razumije ništa, a da pritom nije zucnuo ni jednu opipljivu rečenicu koja se tiče teme. Jedino je ponovio par stotina puta kako nitko nema pojma o tome što ova Vlada čini za Hrvate u BiH. Naravno da nema. Jedini zainteresirani za raspravu bio je Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH, koji je shvatio da tamošnji Hrvati više šansi imaju postići napredak oko bilo čega u samoj Bosni, nego u studiju "Otvorenog". A ni Togonal se nije proslavio kad je Brkića upitao čija je mu politika milija, Milanovićeva ili Plenkovićeva. Nije čovjek lud da se svrsta na jednu stranu pa da ga ova druga preko svojih hejtera razvlači po fejsbucima. Valjda ovakve emisije i služe tome kako bi Hrvatima u BiH postalo jasno da svoju muku mogu svezati mačku o rep.

