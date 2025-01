U 'Gospodin Savršeni' dolaze savjetnica za intimne odnose, gamerica i stručnjakinja za marketing

Na platformi Voyo i RTL-u uskoro počinje nova sezona showa 'Gospodin Savršeni', a još tri djevojke tražit će ljubav na bajkovitom Rodosu. Zagrepčanka Nina, poznata pod nadimkom Pixie, svoju je strast prema gaming industriji pretočila u uspješnu karijeru, a trenutačno vodi i producira emisije o videoigrama. Njezina ambicija ne prestaje s radom u industriji - sudjelovanje u reality showu bila je jedna od njezinih dugoročnih želja koje je sada odlučila ostvariti. Nina je žena koja zna što želi i kako to postići, pa nije sklona kompromisima. Osim što uživa u profesionalnim izazovima, protivi se tradicionalnim društvenim normama u ljubavi i odabiru partnera. Svjesno bira slobodu i ne vjeruje u previše konvencionalnih veza jer smatra da je ključ uspjeha u odnosu suradnja na svim razinama - posebno u pogledu profesionalnih i političkih stavova. Uvjerena je da ljubav može uspjeti samo ako dvoje ljudi dijeli temeljne vrijednosti.

„Inače sam ja ta koja prva prilazi muškarcu, a sad ja trebam biti djevojka koju će odabrati. Prijavila sam se da kasnije ne žalim za stvarima koje nisam učinila“, iskreno kaže 32-godišnjakinja. Kada je riječ o partneru, Nina traži partnera koja će je prihvatiti i kao javnu osobu te joj pružiti potrebnu slobodu. No još joj je važnije pronaći zaljubljenika u gaming i anime - kreativne svjetove koje obožava istraživati. Dugo je bila očarana visokim plavim muškarcima, ali naposljetku je osvoji odličan smisao za humor i netko tko ne podliježe društvenim normama. Unatoč svom modernom pristupu, duboko je romantična i njezino srce može se osvojiti iskrenom pažnjom.

GALERIJA Pogledajte ovaj luksuz! Vila u kojoj se snima Gospodin Savršeni ima 10.000 kvadrata i privatni heliodrom

Maja Memić dolazi iz Sarajeva, bavi se marketingom i kaže kako se fizički osjeća mladom jer ima tek 33, no često ima osjećaj kao da ima 63 godine, što je rezultat životnih izazova koji su je oblikovali! U 25. godini prošla je dvije operacije kralježnice, što je zahtijevalo iznimnu snagu i strpljenje te joj ostavilo malo tolerancije za isprike - ako se ona mogla nositi s tim što je bolesna, onda i drugi trebaju pokazati svoju snagu. A njezina najveća snaga i oslonac je obitelj, čiju podršku neizmjerno cijeni. U privatnom životu, Maja je odlučila da ne želi imati djecu i nije spremna biti u vezi s muškarcem koji inzistira na toj odluci. Nema vremena za muškarce koji čekaju da ih se vodi kroz život ili koji odbijaju napustiti roditeljsku kuću. Zbog svoje samostalnosti, postavlja visoke standarde u ljubavi i vezama te traži partnera koji će biti emocionalno stabilan, proaktivan i imati snažnu osobnost, kao i ambiciju, a najprivlačniji su joj tamnokosi muškarac s izraženim crtama lica, visinom i snažnom linijom čeljusti.

Maja Grintal dolazi iz Slovenije i uspješna je savjetnica za intimne odnose, gdje spaja ljubav prema osobnom razvoju, tijelu, seksualnosti i dubljem razumijevanju veza. Još od malih nogu, prijatelji i suigrači dolazili su joj po savjete u vezi s vezama i seksualnošću, a Maja je uvijek znala kako im pomoći. Isprva je vjerovala da će njezina budućnost biti u svijetu košarke i make upa, no njezin je put neočekivano skrenuo kad je otkrila podcast koji se bavio temama intimnih odnosa i seksualnosti. Te su je teme duboko dotaknule i shvatila je da je to njezin istinski poziv. Ulazak u područje koje je dugo bio tabu nije bio lak, no Maja je osjećala snažnu potrebu da pomogne ljudima shvatiti složenosti intime pa je karijeru košarkaške trenerice sada zamijenila ulogom trenerice intimnih odnosa!

Maja traži partnera koji cijeni komunikaciju i emocionalnu zrelost te razumije njezinu ranjivost i otvorenost. Njezina vizija ljubavi nije u instant-strasti; Maja vjeruje da ljubav raste s vremenom kada se partneri upoznaju na dubljoj razini i istinski povežu jer ne traži površne interakcije. „Šime mi je stvarno zgodan i sviđa mi se njegova energija. Inače ne znam kako će mi biti kad razgovaram s ljudima, ali sa njim mi je bilo tako prirodno, mogla sam mu se otvoriti“, rekla je ushićeno 27-godišnjakinja. Hoće li Gospodin Savršeni' biti onaj koji je sposobniji pružiti joj sve to - iskrenu, duboku i trajnu ljubav koja raste s vremenom? Uskoro ćemo doznati na platformi Voyo i RTL-u!