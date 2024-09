Preminula je glumica Maggie Smith, koju pamtimo po nezaboravnoj ulozi u 'Harry Potteru'

Glumica Maggie Smith preminula je u 89. godini. U izjavi koju su objavili njihovi publicisti, njezini sinovi Chris Larkin i Toby Stephens rekli su: “S velikom tugom moramo objaviti smrt Maggie Smith. Preminula je mirno u bolnici rano jutros, u petak 27. rujna. Maggie je bila jako privatna osoba, a svoje zadnje dane provela je okružena prijateljima i obitelji. Njezini sinovi i unučad su shrvani gubitkom svoje izvanredne majke i bake. Željeli bismo iskoristiti ovu priliku da zahvalimo divnom osoblju bolnice Chelsea and Westminster na njihovoj brizi i beskrajnoj ljubaznosti tijekom njezinih posljednjih dana. Zahvaljujemo vam na svim vašim ljubaznim porukama i podršci i molimo vas da u ovom trenutku poštujete našu privatnost."

Margaret Natalie Smith rođena je u Ilfordu, Essex, 28. prosinca 1934., a svoj glumački debi ostvarila je 1952. godine i od glume se nije odvajala sljedećih šest desetljeća. Prvu nominaciju za Baftu je ostvarila 1958. godine kao najbolja nova glumica u melodrami "Nowhere to Go", u kojoj je glumila djevojku koja pruža utočište odbjeglom robijašu.

Uloga koja joj je donijela međunarodnu slavu došla je 1969. kada je glumila "The Prime of Miss Jean Brodie" . Uloga joj je donijela Oscara za najbolju glumicu. Publika će je pamtiti kao Minervu McGonagall u filmu o Harryju Potteru kao i po ulozi u hvaljenoj seriji "Downton Abbey". Njezin prvi suprug bio je glumac Robert Stephens. Ona i Stephens razveli su se 1975., a godinu dana kasnije udala se za dramatičara Beverleya Crossa te se s njim preselila u Kanadu i provela četiri godine u tamošnjem kazalištu te ostvarila zapažene uloge u Macbethu i Richardu III.