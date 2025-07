Frontmen našeg popularnog benda: 'Ljudi više ne plaćaju za glazbu, moram biti skroman s financijama i snalaziti se'

Ljeto u Trogiru ponovno dobiva svoj glazbeni vrhunac – KulaKula festival vraća se u velikom stilu od 1. do 4. kolovoza 2025. uz najjači lineup dosad! Prvog dana nastupaju Silente i Joker out, drugi je rezerviran za M.O.R.T. i Brkove, treći za Baby Lasagnu i Miach, a četvrti za Dubiozu kolektiv. Povodom toga razgovarali smo s Tiborom Karamehmedovićem, frontmenom i autorom većine Silenteovih pjesama. Ovaj popularni dubrovački bend prepoznatljiv je po svojoj iskrenosti, energičnim nastupima uživo i vjernoj publici koja ih prati diljem Hrvatske. S Tiborom smo razgovarali o očekivanjima pred veliki festivalski koncert, kreativnom procesu, novostima u bendu te izazovima koje donosi balansiranje glazbene karijere i obiteljskog života.

Grupa Silente uskoro nastupa na KulaKula festivalu u Trogiru. Pripremate li nešto posebno za ovaj nastup? Jako smo uzbuđeni i presretni što se ponovno vraćamo na prekrasan KulaKula festival u divnom Trogiru. Prošli su nas put dočekali fantastično, pa i ovaj put očekujemo isto. Kao i uvijek, Silente je spreman i jedva čeka nastupati!

Jeste li već nastupali u Trogiru ili na KulaKula festivalu? Što vam znači svirati pred dalmatinskom publikom? Prije nekoliko godina svirali smo s talentiranim S.A.R.S.-om i tada smo stvorili predivne uspomene. Nadamo se skupiti još takvih doživljaja s divnom publikom koja će doći na taj spektakl.

Kakva je, po vašem mišljenju, razlika između festivalskih nastupa i samostalnih koncerata? Oboje imaju svoje čari i ni jedno nije manje važno. Festivalski nastupi su nabijeniji energijom i brži, dok na samostalnim koncertima imamo dojam da se možemo još više povezati s publikom, koja tada pokazuje više strpljenja. Ipak, ponekad se te uloge zamijene i nema pravila.

Osjećate li tremu prije nastupa ili je ona s godinama nestala? Osjećamo i dalje, ali ta se trema pomiješa s adrenalinom i energijom publike, tako da više ne znaš što je što – ali jedno bez drugog ne ide.

Silente je kroz godine prošao kroz različite faze, ali publika vam je ostala vjerna. Što mislite, u čemu je tajna vaše dugovječnosti? Ne znam, o tome niti ne razmišljam. Kakva god mi je sudbina, sam je krojim i trudim se biti iskren prema svom pozivu i ljudima oko sebe.

Gledajući unazad, što biste danas poručili Tiboru iz 2013., kada ste izdali prvi album? Rekao bih mu: "Zaveži se, bit će turbulencija." Imao sam 21 godinu kad je izašla "Teraca na tišinu", dolazim iz malog Dubrovnika koji je, čini se, svim karijerama svijeta okrenuo leđa. Bolji prije nas nisu uspjeli napraviti nešto značajno – kao da je to bilo rezervirano za Split, Zagreb ili London. Do Splita nam je trebalo 4-5 sati vožnje bez ijednog kluba za svirku putem. Publika više ne plaća glazbu, a gradski trgovi već najavljuju 17. koncert Maje Šuput. Preslabi za kikboks, prejaki za rokenrol. Da mi je tada došao savjet nekog pametnijeg Tibora iz budućnosti, ne bih ga ni slušao – život je jedan i živi ga. Živim i učim, drugo ne postoji. Srećom, još smo tu.

Postoji li trenutak u vašoj karijeri koji vam je posebno ostao u sjećanju? Svaki trenutak. To je kao kaleidoskop kroz koji gledaš – nijedno sjećanje nije u fokusu, ali sve vidiš periferno i svaka sličica ima svoju vrijednost i stvara poseban osjećaj zadovoljstva.

Koja vam je pjesma Silentea osobno najdraža i zašto? "Nikada ovako" mi je posebno draga, ima nešto čarobno u toj pjesmi. "Idi" zbog glavne melodije koju sam konačno napravio na bas gitari, "Molim te, zapiši" zbog prvog "arena rock" refrena, a "Molim te, izbriši" zato što nikako ne dobiva pažnju koju zaslužuje, premda ima loš omjer pažnje.

Od početka pjesme potpisujete s bratom Saninom. Kako nastaju vaše pjesme? Ide li prvo glazba ili tekst? Kako ste se promijenili od početka? Isprobali smo svaki način i ne postoji niti jedan pravi, lakši ili uspješniji. Najčešće pjesme nastaju prvo kao tekst, koji se potom uglazbi – ili "pusti da pjeva". A što se tiče promjena, mislim da je žalosno ako se s vremenom ne mijenjaš. Ili te ima, ili te nema. Čovjek mora učiti cijeli život da bi bio dobar sebi i okolini. Operativni se dio stalno mijenja, ali emocionalni često ostaje zauvijek dijete.

Imate li neku pjesmu koju još čuvate "u ladici"? Naravno, imam ih valjda milijun. "Nova snimka 1", "Nova snimka 2", "Nova snimka 3"... Pjesme se često mijenjaju i prerađuju dok ne dobiju ime. Najvažnije je raditi – ništa ne dolazi samo od sebe.

Publiku je zanimalo kako će Silente zvučati s novom pjevačicom Larom Viktorijom Ilić. Kako ste je pronašli i kako se uklopila u band? Uklopila se kao nitko do sada, kao da smo mi došli u njezin bend. Potpuno je drugačija, ali kao da se znamo oduvijek. Kao i svako prijateljstvo – došlo je spontano. Drago nam je što je s nama i nadahnjuje nas svojim mladim duhom; donijela je novi vjetar u naša stara Silente jedra.

Što nova energija donosi bendu, kako na sceni, tako i u studiju? Vjetar se ne može vezati niti se to može opisati riječima – treba poslušati i doživjeti.

Osim rada sa Silenteom, imate i svoj solo projekt. U kojoj je on trenutačno fazi? Planirate li ga dalje razvijati ili vam je prioritet bend? Prioritet mi je uvijek glazba, kakva god bila – jednostavno obožavam raditi i istraživati vlastite misli. Silente sam s bratom i prijateljima osnovao s 13 godina, a ništa mi nije toliko važno kao taj bend. Solo projekt radim jednako predano, ali nastao je u drugom razdoblju života. Nisam ni prvi ni posljednji koji se prepustio glazbi. Imam ideja za još projekata, ali kako ljudi više ne plaćaju za glazbu, moram biti skroman s financijama i snalaziti se. Nisam siguran što će biti sa solo karijerom, kao što nisam znao ni da ću se ovako dugo baviti Silenteom. Otac mi je govorio da od toga nema kruha, ali ja sam još tu i još čekam te "pare" da mu dokažem suprotno.

Što vam solo stvaralaštvo znači? Je li više osobna terapija ili kreativni izazov? Za mene je to osobni spas. Glazba mi je spasila život.

Lani ste postali otac drugog djeteta. Kako je očinstvo utjecalo na vas osobno i profesionalno? Obožavam sve što se promijenilo – život mi je potpuno drukčiji. Iako imam znatno manje vremena za gitaru, skladanje i pisanje, zahvalan sam na svakoj minuti. Prije sam mislio da će život početi kad zarađujem bolje, bolje izgledam ili ljepše mirišem...

Je li vam danas teže uskladiti privatni život s koncertima i turnejama? Teže je, nemam toliko vremena. Od 13. do 30. godine posvetio sam gotovo 80% vremena pisanju i sviranju, zbog čega sam možda izgubio neka prijateljstva ili veze – ali danas ništa od toga ne bih stigao, a ljubav prema glazbi i dalje stoji. Sada najviše uživam provodeći vrijeme s obitelji i djecom. Pomagah puno kod kuće, a zanimljivo je da kvaliteta i zadovoljstvo glazbom nisu opali, i to me najviše veseli.

Što vas najviše veseli u ulozi oca? Sve – to je emocionalni vrtlog. Svakodnevno se izmjenjuju veselje i nervoza, ali na kraju je najvažnije biti zahvalan na životu.

Što vas najviše opušta kad niste na pozornici? Imam mnogo hobija, ali ništa ne opušta kao glazba. Sam zvuk gitare svaki put mi potvrdi da život ipak nešto vrijedi. Volim raditi i druge stvari – od obrade drva, kuhanja, građevine, do fizike, kemije ili filozofije.

Imate li skriveni talent ili hobi koji publika možda ne zna? Električar, stolar, vodoinstalater, kuhar, čistač, taksist, soboslikar – i, naravno, basist.

Postoji li nešto u današnjoj glazbenoj industriji što vas posebno nervira? Ne zanima me glazbena industrija niti znam bavim li se ja njome ili ona sa mnom. Neka nestane pa da vidimo tko će kome zapravo trebati. Ne želim gubiti živce na nevažne stvari. Ljudi glasaju novčanikom. Publika je moja industrija – oni su uvijek uz mene, kupuju majice, karte, albume, ploče, dolaze na koncerte... Izdao sam stotinjak pjesama – nisam radio brže ni sporije zbog toga. I dok sam imao dvojicu u publici, to mi je bilo dovoljno da nastavim.

Što Silente spremaju ovog ljeta? Što će biti s novim albumom? Radimo na novom albumu, idejno sam ga napokon završio i sad smo u fazi traženja vremena za studio. Bit ću presretan ako uspijemo izbaciti još dva spota do kraja godine, a početkom iduće i sam album.