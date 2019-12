U 89. godini poznati glumac predao je papire za četvrti razvod

U 89. godini glumac William Shatner odlučio se rastati od svoje četvrte supruge Elizabeth Anderson.

Glumac poznat po ulozi u "Zvjezdanim stazama" s 27 godina mlađom Elizabeth u braku je bio 18 godina, a kako pišu američki mediji razvod bi trebao proći bez ikakvih komplikacija jer je par imao predbračni ugovor. Kako mediji doznaju problemi su u Williamovom i Elizabethinom braku počeli još početkom ove godine jer u papirima za razvod piše kako žive odvojeno od veljače.

Williamu je prvi brak bio s glumicom Glorijom Rand s kojom ima troje djece. Drugi brak je bio s glumicom Marcy Lafferty, a treći put je u braku bio s Nerine Kidd. Ona je tragično preminula, a kako se borio s tim gubitkom opisao je u knjizi "Live Long and… What I Learned Along the Way".

- Našao sam je u bazenu u našoj kući kako beživotno pluta. Izvukao sam njeno tijelo, a hitna nije mogla ništa napraviti, bilo je kasno - opisao je glumac. Dvije godine nakon Nerine smrti oženio se s Elizabeth, ali ni ta ljubav nije opstala.