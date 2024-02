Predstavnik Francuske na Euroviziji nakon nastupa na Dori: 'Ovo mi je prvi posjet Hrvatskoj i definitivno ću se vratiti'

Zabavni program Dore i ove godine je iznenadio i oduševio, a Dora se ove godine održava čak tijekom tri večeri. Kroz dva polufinala i finale zabavljat će nas razna imena, a u četvrtak je tu priliku imao ovogodišnji predstavnik Francuske na Euroviziji i pobjednik njihovog 'The Voicea' Slimane. On je zapjevao svoje tri pjesme, a među njima je bila i 'Mon Amour' s kojom će u svibnju nastupiti u Švedskoj. Sa Slimaneom smo razgovarali nakon nastupa na Dori, a evo što nam je otkrio o svojoj pjesmi i posjetu Hrvatskoj.

Vaš posjet Hrvatskoj dogodio se zbog nastupa na Dori. Što ste čuli o ovom natjecanju i kakva su bila očekivanja?

Tim mi je rekao da se radi o najvećem televizijskom događaju u Hrvatskoj i čast mi je što sam imao mogućnost nastupiti. Bio sam jako nervozan, jer je to moj prvi nastup u Hrvatskoj. Prije ovoga nitko u Hrvatskoj nije znao za moju glazbu, bilo je to kao prvi spoj s Hrvaticom. I zaljubio sam se. Nadam se da su isti dojam imali i gledatelji Dore.

Jeste li poslušali pjesme koje se natječu na Dori?

Poslušao sam pjesme koje su izvedene u prvom polufinalu. Čak sam ih i pokušao prevesti preko Googlea kako bih razumio.

Imate li favorita na Dori?

Svaki izvođač stvarno zaslužuje pobjedu, čim je ušao u polufinale. Želim im svu sreću.

Jeste li upoznali neke hrvatske izvođače ranije?

Ne, nisam, ali je odlično što imam mogućnost upoznavati ljudi s istom strasti iz drugih zemalja.

Je li ovo vaš prvi posjet Hrvatskoj? Sviđa li vam se?

Da, prvi sam put u Hrvatskoj, baš kao i cijeli moj tim i to samo na 24 sata. Sviđaju mi se ljudi koje sam upoznao i definitivno ću se vratiti. Vidio sam fotografije vaših plaža i mora tijekom ljeta. Izgleda kao raj.

Na Euroviziji pjevate 'Mon Amour'. O čemu govori pjesma? S kime ste radili na njoj? Kakav nastup pripremate?

Radi se o ljubavnoj pjesmi. Pjesma je kao ljubavno pismo u kojem preklinjem osobu da mi se vrati. Na pjesmi sam surađivao s prijateljima Yaacovom i Meierom Salahom s kojima i inače radim glazbu. Što se tiče nastupa, teško mi je reći kakav će biti, jer još uvijek radimo na njemu. Ono što mogu reći je da ću u Švedskoj pjevati kao da sam zadnji put na pozornici. Dat ću sve od sebe za eurovizijsku publiku.

Pripremate i englesku verziju pjesme? Kako to?

Oduvijek radim glazbu isključivo na francuskom, s obzirom na to da volim francusku klasičnu glazbu poput glazbe Jacquesa Brela ili Charlesa Asnavoura. No, ovog puta sam odlučio napraviti englesku verziju kako bi više ljudi shvatilo moju pjesmu. Da budem iskren, velika mi je čast i stvarno sam jako sretan s engleskom verzijom.

Kako se osjećate kao predstavnik svoje zemlje na Euroviziji? Jeste li uzbuđeni i kakva očekivanja imate?

Velika je to odgovornost, ali mogu osjetiti cijelu zemlju iza sebe. To mi daje mnogo snage. Trenutno sam na turneji po Francuskoj, svake večeri izvodim pjesmu i svaki put se osjećam čudesno i osjetim snagu iz publike. Toliko ljubavi za jednog glazbenika je neprocjenjivo.

Što želite poručiti Hrvatskoj publici prije nastupa na Euroviziji?

Ljubav nema granice. Moj razlog postojanja je ljubav. Stvaram glazbu od djetinjstva kako bih dao i primio ljubav i već osjećam hrvatsku ljubav.

Pobijedili ste u francuskom 'The Voiceu'. Kakvo je bilo Vaše iskustvo?

'The Voice' je natjecanje, baš kao i Eurovizija, ali bilo je to, baš kao i ovo, jedno od najnevjerojatnijih iskustava u mom životu. Za mene postoji prije i nakon 'The Voice', poput novog rođenja. Putovanje na kojem sam išao iz sjene u svjetlost i prvi se put susreo s publikom i jako sam zahvalan na tome.

Hoćete li još negdje predstaviti svoju pjesmu prije nastupa u Švedskoj?

Hrvatska je prva zemlja koja mi je otvorila svoja vrata i to ću zapamtiti. Ono što još planiramo jest posjet Italiji, Belgiji, Španjolskoj, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i nadam se da će doći još pozivnica.

