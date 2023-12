U 2023. godini oprostili smo se od značajnih i velikih osoba iz televizijskog, glazbenog i glumačkog svijeta

U 2023. godini nažalost smo se oprostili od brojnih glazbenika, glumaca i osoba iz televizijskog svijeta koji su ostavili trajan i neizbrisiv pečat u području svoje djelatnosti. Godina je počela tužnom vijesti za svijet mode jer je 11. siječnja preminula Tatjana Patitz (57) , supermodel koja je bila članica slavne petorke s Naomi Campbell, Cindy Crawford, Lindom Evangelistom i Christy Turlington. Tatjana je proglašena jednom od najljepših žena na svijetu, a dobila je i titulu najmisterioznijeg modela. Iz javnosti se odlučila povući kako bi se posvetila obiteljskom životu, te je prezirala dane svoje najveće slave. Ipak, manekenstvom se bavila sve do 2019. godine, kada je prošetala pistom za brend Etro u Milanu. Nekoliko dana kasnije i glumački svijet ostaje bez još jedne ikone - Gine Lollobrigide koja je preminula u 96. godini. Lollobrigida se proslavila pedesetih godina prošlog stoljeća kao mediteranski seks-simbol, a nakon što se povukla iz svijeta filma, postala je fotografkinja i kiparica.

Od pedesetih godina prošlog stoljeća Lollobrigida je glumila u mnogim europskim i američkim filmovima poput “Rimljanke”, “Pasjeg života”, “Trapeza”, “Zvonara crkve Notre Dame” i “Nadmudri đavola”...U siječnju 2023. godine napustila nas je i ugledna televizijska novinarka Silvija Luks koja je preminula u 79. godini. Za svoj je rad 2009. godine dobila najviše francusko odličje - Orden viteza. Nakon 1971., kad je dobila stipendiju od francuske vlade, nuđeno joj je da ostane raditi na francuskoj televiziji, uzme državljanstvo i odrekne se svoga. Nije pristala. Omiljeni filmski i televizijski glumac te dugogodišnji član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih Jasmin Telalović preminuo je u 47. godini nakon kratke i teške bolesti u veljači 2023. godine. Glavne uloge igrao je u filmovima "Tu" Zrinka Ogreste i "Ne pitaj kako" Lukasa Nole, gledali smo ga i u recentnim ostvarenjima među kojima su "Illyricvm" i "Divljaci", a pamtit ćemo ga posebice po ulogama u popularnim televizijskim serijama poput "Odmori se zaslužio si", "Bitange i princeze", "Zimmer frei", "Naša mala klinika". Tužna vijest stigla je i 15. veljače kada je u 83. godini preminula američka glumica i internacionalni seks-simbol Raquel Welch koja je popularnost je stekla ulogama u filmovima 'Fantastic Voyage' i 'One Million Years B.C.'.

Nekoliko dana kasnije napustio nas je i glumac Richard Belzer (79), najpoznatiji po ulozi Johna Muncha u seriji "Zakon i red" zahvaljujući kojoj je stekao svjetsku slavu. U ožujku je bitku s bolesti izgubio i splitski redatelj glazbenih spotova Žare Batinović, istog tog mjeseca u 89. godini preminula je glumica Smiljka Bencet Jagarić koja je publici bila najpoznatija po ulozi Regice u kultnoj seriji "Gruntovčani" . Legendarni glazbenik i glumac Harry Belafonte preminuo je u dobi od 96 godina 25. travnja ove godine. Bio je prvi pjevač u povijesti koji je prodao više od milijun dugosvirajućih ploča. Mjesec i pol nakon što je javnost doznala da glazbenik Jasmin Stavros boluje od karcinoma i vodi najtežu bitku 4. svibnja stigla je vijest kako je preminuo u 69. godini. Na ideju da postane pjevač došao je igrom slučajnosti 1986. godine kada je s Doris Dragović snimio duet ''U tebe se neću zaljubiti'' na ploči ''Željo moja'', a najveću zaradu donijela mu je 'Džuli'. U 91. godini života ovog svibnja umrla je Sanda Langerholz, hrvatska glumica, pjevačica i plesačica najpoznatija po ulozi u mjuziklu "Jalta, Jalta". Glazbeni svijet ove je godine ostao i bez kraljice rock and rolla kada nas je u svibnju napustila Tina Turner (82). Nagrađena je s osam Grammy nagrada, a časopis "Rolling Stone" stavio je Tinu na listu Besmrtnika - najvećih izvođača svih vremena. Jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođačica svih vremena s prodanih gotovo 200.000.000 albuma.

Hrvatski glumac Krunoslav Šarić preminuo je u 79. godini ovog lipnja. Šarić je ostavio veliki trag u hrvatskom glumištu. Šarićeve najpoznatije glavne uloge su: Ivo Marinović u Vojnovićevom "Ekvinociju", Macbeth u Shakespeareovu "Macbethu", Baal u Brechtovu "Baalu", Sabljak u "Orgijama monaha" Janka Polića Kamova te uloge na Dubrovačkim ljetnim igrama poput Mortimera u "Eduardu II." redatelja Georgija Para. Glumica i pjevačica Jane Birkin preminula u 77. godini ovog srpnja i upravo je ona inspirirala Hermès dizajnera za legendarnu torbu. U srpnju je u 97. godini preminuo i američki glazbenik Tony Bennett koji se dugo borio s Alzheimerovom bolesti. Legendarni televizijski urednik i novinar Miroslav Lilić preminuo je ove godine u srpnju. Lilić je imao karijeru dugu 43 godine. U mirovinu je otišao 2009. godine, ali je cijelo vrijeme pratio što se događa u televizijskom svijetu. Svoju televizijsku karijeru započeo je 1967. godine kada se zaposlio na televiziji Zagreb te relativno brzo postao voditelj Dnevnika pa kasnije i glavni urednik.

Istog mjeseca preminuo je u 76 godini života Branimir Dopuđa, cijenjeni novinar i urednik, a mjesec dana kasnije nakon kratke i teške bolesti u dobi od 72 godine preminuo je Jozo Kapović, novinar i urednik Hrvatske televizije. Sinead O'Connor umrla je u srpnju u 56. godini. Irska pjevačica postala je svjetska zvijezda 1990. svojom legendarnom obradom Princeove pjesme "Nothing Compares 2 U". Ovo ljeto u 81. godini preminuo je i talijanski pjevač Toto Cutugno. Cutugno je bio najpoznatiji po hitu 'L'italiano' te je 1990. na Eurosongu u Zagrebu pobijedio s pjesmom 'Insieme'. Nakon duge i teške bolesti u rujnu nas je u 74. godini napustio legendarni glazbenik Milo Hrnić. Osamdesetih prošlog stoljeća bio je jedan od najpopularnijih dalmatinskih pjevača, redovito je rasprodavao koncerte i čak tri puta pobijedio na Splitskom festivalu. Prodao je više od milijun ploča i snimio 20 albuma. Nakon duge i teške bolesti u listopadu je preminuo i glumac Dramskog kazališta Gavella Nenad Cvetko (53). Domaća publika pamti ga po ulogama u serijama ''Stipe u gostima'', ''Odmori se, zaslužio si'' i ''Larin izbor'', a glumio je i u filmovima ''Ti mene nosiš'' i ''Narodni heroj Ljiljan Vidić''.

Velike uloge ostvario je u svojoj Gavelli, od kojih se pamte one u predstavama: "Breza"(1996.), "Ribarske svađe" (1996.), "Višnjik" (1999.), "Woyzeck"(2001.), "Popcorn"(2003.), "San Ivanjske noći"(2007.), "Četvrta sestra" (2007.), "Ženidba"(2011.), "Fine mrtve djevojke" (2013.), "Zločin i kazna" (2013.), "Kao na nebu"(2016.), "Kiklop" (2019.).

Glumac čiju je karijeru obilježila uloga Chandlera Binga, Matthew Perry umro je u 54. godinu u svom domu u Los Angelesu. U studenom nas je napustio i srpski glumac Žarko Laušević koji je preminuo je u 64. godini poslije kratke i teške bolesti. Laušević je crnogorski glumac koji je sredinom 1980-ih bio je popularan u bivšoj SFRJ. Slavu mu je donijela uloga Šilje u seriji "Sivi dom". Za ulogu u filmu koji je nastao u koprodukciji hrvatske i srpske kinematografije Oficir s ružom iz 1987., dobio je Zlatnu arenu na Pulskom filmskom festivalu za najboljeg glavnog glumca. "Fairytale of New York", jedna od pjesama koju često čujemo u ovo blagdansko vrijeme je duet Shane MacGowanov s Kirsty MacColl, a ovaj legendarni glazbenik i frontmen grupe The Pogues preminuo je 30. studenog ove godine. Pred sam kraj 2023. godine stigla je još jedna tužna vijest. Naime, 28. prosinca iznenada je u 66. godini preminuo glazbenik Jurica Popovića. Glazbenik i životni partner dizajnerice i glazbenice Matije Vuice glazbom se profesionalno bavio od 1981. godine. Osnivač je grupa Trotakt projekt (1981.) i Gracia (1989.). Autor je (skladatelj, tekstopisac, aranžer i producent) nekoliko stotina pjesama koje su izvodile ove dvije grupe, a pojavljuje se i kao kantautor pod imenom DJ Pop.

