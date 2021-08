Trudna Adriana Ćaleta-Car objavila fotku na kojoj plazi jezik, a pratitelji komentiraju samo ovo: Prepala sam se

Trudna supruga našeg reprezentativca Duje Ćalete-Cara, Adriana na Instagramu je podijelila fotke na kojima je pokazala kako se provodi na odmoru u Francuskoj. Adriana je objavila dvije fotografije, a prva je zaintrigirala pratitelje. Naime, pravnica je pozirala u zanimljivoj kombinaciji s maramom na glavi. Isplazila je jezik, a ruku je nespretno smjestila na bok. Lakat je okrenula prema kameri, a to je stvorilo optičku iluziju koja pratiteljima nije promaknula.

Foto: Instagram

- Malo ti je čudno ruka ispala na prvoj fotki - napisala je jedna pratiteljica, dok se druga nadovezala: - Ja sam se prepala.

Lijepa trudnica nije se obazirala na komentare, već je nastavila uživati na odmoru.

Foto: Instagram

Inače, nogometaš i pravnica u svibnju su uplovili u zračnu luku, a tri mjeseca prije toga objavili su zaruke. Otkrili su tada i kako čekaju svoje prvo dijete. Adriana pohvalila predivnim zaručničkim prstenom i napisala: "Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always", napisala je 29-godišnja Adriana.

Par je u vezi oko četiri godine, a upoznali su se u Zagrebu. Adriana je studij prava završila u Splitu, a u slobodno vrijeme bavila se modelingom a prije toga dugo je trenirala i tenis. Modelingom se počela baviti jer joj se i starija sestra time bavila i često ju je pratila na snimanjima i revijama i s vremenom kada joj je sestra prestala s modelingom Adriana je ušla u taj svijet. S pet godina mlađim dečkom Dujom živi u Marseilleu gdje Duje igra za Olympique de Marseille.

