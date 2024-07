Tri desetljeća najglamuroznije medijske nagrade u Hrvatskoj

Nisu se pravo ni ugasila svjetla na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta nakon ovogodišnje dodjele Večernjakove ruže, a u Večernjem listu uveliko se promišlja o Ruži koja će uslijediti. Ono što vam za sada sa sigurnošću možemo reći jest da će se i sljedeća dodjela najstarije i najutjecajnije medijske nagrade u Hrvatskoj održati na daskama HNK te da će biti još glamuroznija od ovogodišnje. Manjkati neće ni dobre zabave, odlične atmosfere, najboljih izvođača... Jednostavna je to formula za istinski spektakl u kojem podjednako uživaju i uzvanici na dodjeli i gledatelji Hrvatske televizije koji ju u izravnom prijenosu prate, a u kojem svoj pečat daju oni koji između nominiranih u svakoj kategoriji biraju najbolje – čitatelji Večernjeg lista. I stoga je Ruža posebno draga i laureatima i nominiranima i izvođačima, prezenterima, publici... I nama.

Tako je već 30 godina, od one sada daleke 1994. godine kada je u nekadašnjoj RTV rubrici najtiražnijeg dnevnog lista u Hrvatskoj osmišljena nagrada namijenjena najpopularnijim osobama estradnog, kulturnog i televizijskog života. U našoj će povijesti ostati zabilježeno i kako je te godine dok smo vidali ratne rane papa Ivan Pavao II. došao u prvi posjet Hrvatskoj, kuna je uvedena kao nacionalna valuta, održana je prva dodjela Porina... Među udarnim svjetskim vijestima bilo je nogometno čudo, Brazil, koji je nakon 24 godine stanke zasjeo na svjetski nogometni tron, otvorenje pedesetkilometarskog tunela ispod La Manchea... Koliko god to danas nevjerojatno zvučalo, Nobelovu nagradu za mir 1994 podijelili su šef izraelske diplomacije Shimon Peres i vođa Palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat.

Iste te godine, nekoliko dana prije no što je preminuo američki književnik Charles Bukowski, rodio se kanadski pop-pjevač Justin Bieber. I rodila se Večernjakova ruža u čijoj će povijesti ostati zapisano kako je na prvoj dodjeli prva ikad dodijeljena statua pripala televizijskoj voditeljici Doris Vučković koju su čitatelji Večernjeg lista izabrali za najpopularniju TV damu 1994. godine. U kategoriji TV gospodina pobijedio je Oliver Mlakar, najbolja glumica Ena Begović na dodjelu je pristigla s pretpremijere “Trilogije o Agamemnonu”, odjurivši sa svojom Ružom na treći čin predstave. Večernjakovci su za najboljeg glumca izabrali Filipa Šovagovića koji je na dodjeli doznao da mu je glavni konkurent bio otac Fabijan. Maja Blagdan slavila je kao najbolja pjevačica, Oliver Dragojević pjevač, a najbolja grupa bila je E.T.

Voditeljica prve dodjele Večernjakove ruže, održane u Satiričkom kazalištu “Kerempuh”, bila je Daniela Trbović. I samim odabirom kazališta umjesto devedesetih popularnih diskoklubova gdje su se mahom odvijala medijsko-estradna događanja, Večernji list utro je put glamura koji Ružu prati već puna tri desetljeća. Istodobno, najstarija i najutjecajnija medijska nagrada imala je tijekom svih ovih godina, idući ukorak s trendovima, različite razvojne faze. S prvotnih sedam kategorija te glasanja čitatelja na kuponima izrezivanima iz novina i slanih isključivo na dopisnicama u jednom se trenu došlo do 18 nagrada, u vrijeme kad je Večernjakova ruža na tri godine promijenila ime u Večernjakov ekran.

Nakon što su u veljači 2008. u Boćarskom domu dodijeljene nagrade za televizijska ostvarenja u godini prije, na šest se godina spustio zastor na Večernjakovoj pozornici. I onda se na prvi dan proljeća 2014. godine Večernjakova ruža vratila na velika vrata i skrasila u Hrvatskom narodnom kazalištu na čijim se daskama otada nagrada i dodjeljuje. Kategorija je te povratničke godine bilo šest, a čitatelji su u svakoj birali između petero nominiranih koje je, vodeći se kriterijem što su te osobe u prethodnoj godini napravile, koliko je to bilo važno najširoj javnosti te koliko su bili kvalitetni i originalni, odabrao stručni žiri.

– Oni moraju biti primjer drugima i poticaj za kvalitetan rad i stvaralaštvo – objasnio je jednom prigodom član žirija, legendarni Miroslav Lilić, kojemu je ove godine posmrtno dodijeljena Ruža za životno djelo. Od samih početaka organizacija svake nove dodjele Večernjakove ruže uvijek je bila izazov, no Ruža koja se dodjeljivala 2020. za ostvarenja postignuta godinu ranije bila je uistinu jedinstvena jer se zbog pandemije dodjeljivala virtualno. Izravni televizijski prijenos iz HNK bio je bez publike, prezentera i nominiranih, a na propisanoj distanci na pozornici praznog kazališta bili su samo voditelji Doris Pinčić i Duško Ćurlić. Prezenteri su se uključivali putem Skypea i najavljivali nominirane, glazbenici su pjevali iz svojih domova. Bilo je straha hoće li veza pucati, ali bilo je i beskrajne želje da se u novom normalnom razveseli ljude. Naposljetku, sve je prošlo besprijekorno, a reakcije su bile fantastične. Laureati posebne Ruže bili su Tony Cetinski kao glazbenik godine, Zoran Šprajc kao televizijska osoba godine, a najviše glasova čitatelja za radijsku osobu godine dobili Marko Bratoš i Hrvoje Kečkeš za “Jutarnji klub” Narodnog radija. Jelena Miholjević dobila je Ružu za glumačko ostvarenje, a novo lice godine bila je glumica Tara Thaller. Televizijska emisija godine bilo je “Provjereno” Nove TV, a radijska emisija “Povratak u budućnost” Roberta Marekovića emitirana na Hrvatskom radiju.

Nakon dvije pandemijske godine Večernjakova ruža 2022. se vratila u staro-normalnu kolotečinu, s dupkom punim Hrvatskim narodnim kazalištem, ali i novom kategorijom – Digitalnom ružom koja je pripala JoomBoosovoj teen seriji “Teini dnevnici”. Spomenimo i da je na ovoj dodjeli Prljavo kazalište imalo premijeru pjesme “Stare navike”. Naime, Večernjakova ruža od samih je početaka bila i svojevrsna pozornica za lansiranje raznih novosti, naprimjer, svojedobno se govorkalo o ljubavi Lejle (tada Šehović) i Tarika Filipovića, no oni su pomno skrivali početak romanse. Sve dok Lejla nije 2006. došla preuzeti Tarikovu nagradu za mušku TV osobu godine jer je on zbog uloge u “Bitangama i princezama” kasnio na svečanost. Ruža je ujedno i prava modna revija, svojedobno je Fani Stipković plijenila pozornost u kreaciji Matije Vujice, haljini s 3500 umjetnih ruža, danima se govorilo o Severini koja je odjevena u dugu bijelu haljinu ukrašenu zlatnim detaljima zbog operiranog koljena došla na štakama optočenima kristalima Swarovski... U toaletama, doduše fašničkim, jednom je zgodom stigla i cijela delegacija Republike Peščenice predvođena predsjednikom Željkom Malnarom. Robert Knjaz na pozornicu je doveo svojih desetak članova ekipe, uključujući i baku Slavicu, s kojom su zapjevali “Ustani, bane”, nakon što je Knjazova emisija “Koledžicom po svijetu” osvojila Ekran za najbolju originalnu TV emisiju zabavnog i sportskog sadržaja. A najmlađa dobitnica Ruže ikad, Mia Negovetić, na pozornici je 2016. i zaplakala. Sve u svemu, o svakoj se dodjeli Večernjakove ruže govorilo danima i prije i poslije same svečanosti nakon koje anegdota nikada nije nedostajalo.

U ovom vremeplovu red bi bio i da podsjetimo na najtrofejnije dobitnike. Na prvome je mjestu, s osam osvojenih Večernjakovih ruža, glumac Goran Višnjić. Čitatelji Večernjeg lista još su na kuponima u novinama ispisivali njegovo ime, izrezivali ih i lijepili na dopisnice pa poštom slali u redakciju. Radijski voditelj Trpimir Vicković Vicko Ružu je osvajao sedam godina zaredom, a Oliver Mlakar, Barbara Kolar, Nensi Brlek i Prljavo kazalište dobili su po pet Večernjakovih ruža. Uoči 30. rođendana Večernjakove ruže ovi su dobitnici najviše Ruža dobili još po jednu, posebnu Zlatnu Večernjakovu ružu.

Najviše je Ruža u jednoj večeri primio Jasenko Houra. U godini kad se dodjeljivala i Ruža stoljeća na pozornicu je izlazio tri puta, da primi nagrade za najbolju pop-rock grupu u 1999., najbolju grupu u cijelom stoljeću te za pjesmu “Mojoj majci”, po izboru čitatelja Večernjeg lista najbolju pjesmu u 20. stoljeću. Na dodjeli održanoj četvrt stoljeća od utjelovljenja ove naše nagrade uručena je i prva Ruža za životno djelo koja se sad dodjeljuje svakih pet godina. Prva je pripala legendarnom Oliveru Mlakaru, a druga već spomenutom televizijskom doajenu Miroslavu Liliću..

Večernjakova ruža sada se dodjeljuje u osam kategorija: Digitalne ruže, glazbenika godine, glumačkog ostvarenja godine, novog lica godine, radijske emisije godine, radijske osobe godine, televizijske emisije godine i televizijske osobe godine. A tko su po izboru čitatelja Večernjeg lista dobitnici Ruže za 2024., ostat će neizvjesno do proljeća sljedeće godine kada će prezenteri u Hrvatskom narodnom kazalištu na medijskom događaju godine pročitati njihova imena.

