Trenutak koji nitko nije očekivao! Usred prijenosa uživo okupili se 'Prijatelji': 'Mi živimo zajedno'

Iza nas je 72. dodjela televizijskih nagrada Emmy koja se prvi put održala virtualno zbog pandemije koronavirusa. Serije "Nasljeđe","Schitt's Creek" i "Čuvari" dominirale su ovogodišnjom dodjelom, a unatoč tome što nije bilo crvenog tepiha ni partyja, zabave i iznenađenja nije nedostajalo.

Jedan od najneočekivanijih trenutaka bio je onaj u kojem su se putem Skypea uživo javile zvijezde serije 'Prijatelji' Jennifer Aniston, Lisa Kudrow and Courteney Cox.

Iako je Aniston bila jedna od prezenterica na dodjeli te je bila nominirana i u kategoriji najbolje glumice za ulogu u seriji ''Jutarnji šou'', nitko nije mogao ni pretpostaviti da će se dogoditi ovo okupljanje ''Prijatelja''.

– Oh, i Courtney je tu – izjavio je iznenađeni voditelji Jimmy Kimmel nakon što se na ekranu uz Jennifer pojavila i njezina kolegica iz serije. – Da, mi živimo zajedno! Cimerice smo od 1994. godine – odgovorila je Aniston, a ubrzo su se u kadru pojavili i Lisa Kudrow te Jason Bateman te oduševili gledatelje.

