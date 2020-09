'show must go on'

Dodjela Emmyja večeras virtualno i uživo, evo tko ima najviše nominacija

Komičar Jimmy Kimmel bit će domaćin 72. ceremonije večerašnje dodjele Emmyja i vodit će je iz praznog kazališta u Los Angelesu, u kojem su mjere kretanja još uvijek strogo ograničene. Nominirani će ceremoniju pratiti iz svojih domova