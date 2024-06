Travis Kelce priznao zašto se zaljubio u Taylor Swift

Globalna glazbena zvijezda Taylor Swift i igrač američkog nogometa Travis Kelce trenutno su jedan od najpopularnijih, ako ne i najpopularniji par na svijetu. Osim po glazbi, pjevačica je poznata i po svojim ljubavnim vezama koje često ovjekovječuje kroz tekstove svojih pjesama, a s ofenzivnim linijašem Kansas City Chiefsa prohodala je u rujnu prošle godine. Iako veoma rijetko javno iznose detalje svojeg odnosa, Kelce je tijekom nedavnog gostovanja u podcastu 'Bussin' With The Boys' otkrio što ga je privuklo kod Swift i detaljnije ispričao kako je biti u vezi s pop princezom.

Travis kaže da mu se kod Taylor sviđa što je izuzetno prizmena i samosvjesna - Ona razumije situacije poput one kad smo osvojili posljednji Super Bowl. Mislim da je glavni razlog zašto sam se u nju zaljubio taj koliko je iskrena i spontana u društvu prijatelja i obitelji. Stvari vrlo lako mogu postati komplicirane za nekoga tko uživa u tolikoj pozornosti, ali ona ih drži pod kontrolom i uvijek je smirena te joj se na tome divim - priznao je Kelce.

No s jednim potezom ga je posebno osvojila: - Prva utakmica na koju je došla bila je protiv Bearsa. Rekao sam da joj mogu srediti poseban ulaz, no ona je ušetala kroz prednja vrata. Nije bilo potrebe za kontaktiranjem osiguranja već je htjela iskustvo proživjeti na tribinama s ostatkom obitelji i prijateljima. Tada sam shvatio da su njezine namjere iskrene i da me stvarno želi podržati. Time me stvarno osvojila - rekao je.

Travis se prisjetio kako je ostatak momčadi reagirao kad su krenule glasine o njegovoj vezi sa Swift: - Nisu me zadirkivali, no situacija je postala luda nakon što se prvi put pojavila na utakmici. Želim naše stvari držati privatnima, ali u isto vrijeme, nisam ovdje da išta skrivam. To je moja cura, moja dama. Ponosan sam na to. Samo ne želim svakoga pustiti u svoj privatan život i dati im mogućnost da ga komentiraju, znajući da sve što ona napravi završi na naslovnicama - kazao je 34-godišnji Amerikanac.

Podsjetimo, jedna od najpopularnijih svjetskih pjevačica Taylor Swift ranije ove godine došla je s društvom na Super Bowl podržati dečka, igrača Chiefsa Travisa Kelcea s kojim je već neko vrijeme u ljubavnom odnosu. Njezinu reakciju na najvećem sportskom događaju i spektaklu u SAD-u zabilježile su mnoge kamere. Taylor je strastveno navija za svog dečka, a društvo su joj pravile slavne prijateljice Blake Lively, Lana del Rey...

Prema pisanju stranih medija šuškalo se da će Travis zaprositi Taylor na Super Bowlu, ali do toga nije došlo. Nakon pobjede Kansas City Chiefsa protiv San Francisco 49ersa, Travis je strastveno poljubio svoju bolju polovicu Taylor Swift što je definitivno oduševilo njihove obožavatelje.

Inače, Super Bowl predstavlja jedan od najvažnijih sportskih događaja na svijetu, a njegovo poluvrijeme je doista poseban spektakl za gledatelje te o njemu definitivno bruji cijeli svijet. Ove je godine nastupio američki pop pjevač Usher koji je u više od 10 minuta izveo svoje najveće hitove, a na pozornicu sa sobom je doveo čak i Aliciju Keys, Ludacrisa, Lil' Jona. Prethodnih godina su na pozornici nastupila i druga velika imena, a zabilježeni su i poneki incidenti.

