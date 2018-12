Tony oduševio videom: Pogledajte kako Cetinski slavi s Modrićem!

Luka Modrić ove godine osvojio je sve što se moglo osvojiti. Drugo mjesto na Svjetskom nogometnom prvenstvu, Zlatnu loptu, a posljednje u nizu stiglo je priznanje Sportskih novosti prema kojima je Luka najbolji sportaš Hrvatske u protekloj godini.

Posljednje priznanje nogometaš je proslavio u jednom restoranu u društvu 30-ak najbližih prijatelja. Na slavlju je bio i Tony Cetinski koji se proslavom pohvalio na svojim društvenim mrežama.

- Imati najboljeg na Svijetu za prijatelja je velika privilegija. Hvala ti dragi naš Luka što si me svojim pozivom svrstao među top 30 prijatelja koje si pozvao na svoje slavlje s najbližima. What is next step?! - napisao je pjevač uz fotografiju na kojoj pozira s Modrićem i Mateom Kovačićem.

Na svom Facebooku objavio je i video sa slavlja koji je oduševio njegove mnogobrojne obožavatelje.

