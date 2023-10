Tony Cetinski povodom godišnjice smrti prijatelja: Nikada ti nećemo moći dovoljno zahvaliti

Makedonski slavuj Toše Proeski preminuo je na današnji dan prije 16 godina u prometnoj nesreći kod Nove Gradiške. Pjevač je bio na putu prema Zagrebu, sjedio je na suvozačkom mjestu u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj Georgij Georgijevski, a zbog neprilagođene brzine vozilo je udarilo u prikolicu tegljača i to baš onom stranom na kojoj je bio Toše. Preminuo je na licu mjesta, a njegovi kolege i danas ga se rado sjećaju i ne skrivaju koliku je prazninu ostavio na glazbenoj sceni. Svog dragog prijatelja danas se dirljivim riječima prisjetio i Tony Cetinski koji je u svojoj objavi na društvenim mrežama napisao koliko mu nedostaje njegov osmijeh, riječi i glas.

- Teška su ova vremena ali nema predaje jer ništa nije toliko teško kao ovih 16 godina bez tebe. Toliko težak dan da mi je muka i tako svaki put kada se prisjećamo tog kobnog jutra otkad te nema. Od dana kada si otišao ovdje na zemlji je za nas koji smo te voljeli neka vizija idealnog svijeta preko noći nestala. Živimo, volimo, radimo ali baš ništa nije isto bez tebe moj Toše, ništa.

Uz tebe su i teški dani lakše prolazili. Sve je bilo lakše i sve je bilo moguće. Znam da si tu negdje i bdiješ nad nama ali nedostaje tvoja fizička prisutnost i tvoj osmjeh kao i tvoja riječ i glas. Tvoj blagi pogled i ta tvoja zaigranost maloga djeteta u tijelu odrasle osobe pune razumijevanja za svakoga. - napisao je u objavio Tony i podijelio fotografiju s Tošom te je u nastavku napisao:

VEZANI ČLANCI

- Često pomislim da ne mogu više ali onda iste sekunde daješ svoj znak. Ili se čuje tvoja pjesma ili netko pošalje poruku vezanu uz tebe koja ohrabruje i daje mi snagu da se podignem i krenem dalje. Nikada ti nećemo moći dovoljno zahvaliti i nikada te nećemo prežaliti bratko moj. Tužna je svaka godišnjica tvog odlaska, tužan je svaki dan i svaki tren ali moramo dalje živjeti u nadi da ćemo se ponovo sresti. ZAUVIJEK TVOJI , POTPISUJEMO.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Toše se na hrvatsko tržište probio 2004. godine s duetom s Tonyjem, a otpjevali su pjesmu 'Lagala nas mala'. Nakon toga bio je i gost na Tonyjevoj turneji. Uz Tonyja, Toše je pjevao i s Antonijom Šolom, i to pjesmu "Volim osmijeh tvoj" koja je izašla 2007. godine. - Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome - često je ponavljao mladi pjevač kojim se publika i dalje ponosi i sluša njegove pjesme i on i dalje živi kroz svoja glazbena djela.

GALERIJA Pogledajte kako je Aleksandra Prijović izgledala kada je imala 16 godina i koliko se od tada promijenila

Proeski je rođen 25. siječnja 1981. godine u Prilepu u Makedoniji. Ljubav prema glazbi naslijedio je od roditelja, a čitavog života aktivno se obrazovao. Do diplomske na skopskoj Muzičkoj akademiji dijelila su ga dva ispita, no prekinula ga je prerana smrt. Neko vrijeme bio je čak učenik uglednog Williama Rileyja u New Yorku. Na estradi ga se svi sjećaju kao odličnog glazbenika i još boljeg prijatelja i suradnika.