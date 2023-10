HRT-ova ekipa danima izvještava s jednog od najopasnijih mjesta na svijetu i zaslužuje naklon do poda

Dnevnik // NOVA TV - četiri ruže



Nije čest slučaj da isti televizijski program dva puta zaredom dobije buket ruža u ovoj kritici, no Dnevnik Nove TV ovaj je put to zaslužio. Uostalom, proslavila je središnja informativna emisija Nove TV prošli tjedan i rođendan, i to 18. pa su i čestitku zaslužili. Ipak, nije slavlje razlog za ruže, već izvrstan rad sportske rubrike koja je još jednom nadmašila samu sebe uoči utakmice Hrvatske i Turske. Novinari Vlado Boban i Stipe Antonijević već su tradicionalno pripremili prilog u kojem su predstavili suparnika hrvatske reprezentacije, ali način na koji to rade iz priloga u prilog zaslužuje sve više pohvala. Tko nije pogledao jedan od njihovih priloga, teško ga je zapravo i opisati, ali recimo samo da ovaj sportski duo na najbolji mogući način u svega par minuta sažme kratku povijest zemlje, gastronomiju, kulturu, sport, zanimljivosti… Prilozi su u isto vrijeme zabavni i informativni, a ovaj je put u snimanje bio uključen i ostatak redakcije pa je tako novinar, urednik i voditelj Saša Lugonjić postao Sulejman Veličanstveni, a urednica Ana-Marija Vuković pripremila je tradicionalni turski čaj. U moru istih sportskih priloga, s uvijek istim vokabularom, pogledati ovako nešto uistinu je odlično osvježenje. Stoga - sretan rođendan Dnevniku i neka i dalje svojim gledateljima donosi što više inovativnog, drugačijeg i zanimljivog sadržaja!



Dnevnik 2 // HRT 1 - četiri ruže



U moru informacija koje ovih dana dolaze iz Izraela i s pojasa Gaze, HRT je napravio iskorak i na lice mjesta poslao ekipu - novinara Petra Vlahova, snimatelja Stjepana Kotarskog i tonskog snimatelja Stjepana Betija. Sama činjenica da ekipa danima izvještava s jednog od trenutno najopasnijih mjesta na svijetu zaslužuje naklon do poda, a iako uopće ne znam što bi netko tko nije tamo o samom izvještavanju mogao komentirati, ja ću reći da su javljanja uživo bila informativna, zanimljiva i impresivna. Bilo je na društvenim mrežama i negativnih komentara, no o njima neću jer smatram da ne bi bilo nimalo fer dati isti medijski prostor nekome tko sjedi doma te skriven iza tipkovnice i ekrana kritizira nekog tko je uistinu na terenu. Nisu takvi komentari uopće vrijedni spomena. Ono što je vrijedno divljenja je posao koji novinari iz cijelog svijeta rade u ratnim područjima, riskirajući svoj život iz dana u dan.

U "Buntovniku bez razloga" glumi problematičnog mladića Jima Starka koji nakon preseljenja u Kaliforniju kreće u novu školu, nakon što je iz prethodne izbačen. U filmu "Istočno od raja" on je pak Caleb Trask, jedan od dvojice braće koji pokušava pridobiti očevu ljubav. Neke su to od najzapaženijih uloga Jamesa Deana, a upravo su se ti filmovi mogli pogledati na HRT-u u sklopu programa Posebni dodaci koji se emitira na Trećem programu. Iako su stari gotovo 70 godina, pravi je užitak bio pogledati nešto drugačije, a možda je baš to ono što gledateljima treba u vrijeme ove hiperprodukcije filmova upitne kvalitete na streaming platformama. Uostalom, ne bi li bilo bolje da se na televiziji češće mogu pogledati neki klasici, umjesto 28. reprize jedne te iste komedije?

Koliko god HRT često bio na meti kritika, i dalje je to jedini program gdje se u subotu na večer mogu pogledati filmovi s Jamesom Deanom, ali i dobri dokumentarci preko tjedna u prime timeu. Tako se prošlog tjedna mogla uhvatiti "Afrika iz zraka", pri čemu je epizoda bila posvećena Keniji. Inače svaka gledatelje vodi na putovanje nebom iznad jedne afričke zemlje i otkriva prirodne ljepote i jedinstvene prizore ovog čudesnog kontinenta. Iako je možda većina gledatelja u tom terminu navikla gledati domaći reality show na ostalim programima, tim više je dobro znati da postoji i druga opcija.

