Tony Cetinski otkrio gdje će nastupiti za Novu godinu, pa pratitelje zaintrigirao objavom: 'Intergalaktički gost iznenađenja'

Mnogi već neko vrijeme planiraju što će za novu godinu i gdje će ju provesti, a pjevač Tony Cetinski (53) otkrio je da će za najluđu noć u godini provesti u Rovinju, te će održati koncert na glavnom trgu. Tony je to otkrio na svojim društvenim mrežama, a podijelio je i da će uz njega nastupati Atomsko sklonište, ali i jedan gost iznenađenja koji će nastupiti točno u ponoć.

"Rovinj - glavni trg. Čast mi je najaviti da ćemo Novu 2023. godinu zajedno dočekati u mom gradu Rovinju. Uz nas biti će tu i bend zbog kojeg sam u mladim danima preskakivao ograde kako bih gledao i slušao njihov koncert! Oni su Atomsko Sklonište! Dakle na sigurnom smo! Točno u ponoć je trenutak kada bi nam se kao gost iznenađenja na pozornici trebala pridružiti jedna zvijezda Svjetskoga glasa, Intergalaktički gost iznenađenja je …..?????? Pogađate ????? INTERGALACTIC GUEST STAR IS?????? Ovaj odgovor dobit ćete 01.01.2023. u 00:01. Vidimo se u Rovinju na glavnom trgu dragi moji. Voli vas vaš Tony #samoljubav" stoji uz objavu.

Cetinski, inače, opet ima staru frizuru kakvu je imao u mladim danima, a taj rezultat je postigao zahvaljujući presađivanju kose na kojem je bio nedavno. Dok veliki broj poznatih na ovakav tretman odlazi u Tursku ili neke druge zemlje u inozemstvu, naš glazbenik taj zahvat je napravio u Hrvatskoj. Cetinski je otkrio da je transplantacija bila bolna. - Svaki put je bolno kad je anestezija, ono kasnije ne osjetiš puno - kazao je za InMagazin.

Našalio se da će imati frizuru kao Karmer iz Seinfelda.

- Idem do kraja sad kad sam već stavio, napravit ću frizuru kao Don King, onaj boksački menadžer ili kao Kramer iz Seinfelda, ono ludo, jer meni se odmah kovrča pa ne znam što ću s njom, ja ne volim to fenirati, najsretniji sam bio kad sam imao ono za brijanje glave, ćelav, još namažeš s kremicom lubanjicu... - rekao je.

Dodao je i da bi njegova supruga Dubravka mijenjala još neke stvari na njemu. - Još bi ona meni malo podbradak maknula, ali ja joj kažem da je to zaštitni znak nas Cetinskih, to je kao moj stari, tako da to teško dajem, ali za sve ona nađe...imaš to laserski danas, to ti je super! Ali nismo opterećeni kakva je vanjština nego što imaš unutra, na tome radimo najviše, osim duševnog mira, moraš bit spojen na neku centralu, a najbolja centrala je Gospodin. Tako da smo s njim nekako pročistili svoju dušicu, iako nikad ne treba stat s čišćenjem dušice, treba je uvijek nekako gajiti i očuvati je u što boljem stanju - zaključuje Cetinski.

VIDEO Kate Beckinsale na snimanju akcijskog trilera Canary Black u centru Zagreba