Tonijeve cure zaigrale nogomet, Ivica ljubio Ilonu, a Amra poručila: 'Ako ne bude funkcioniralo, ja ću uletjeti'

„Stalno nešto kljuca“, smetalo je Katici, „Govorila je da je ona pobjednica, da ja i Milena nemamo šanse.“ „Naravno, ja ću se boriti za Ivu, stvarno mi je svaki dan sve draži“, poručila je Tamara, no pomirba je ipak pala.

Farmer je za Katicu imao posebno iznenađenje, konačno ju je odveo u Arenu koju je dugo željela posjetiti, a ona je od emocija i zaplakala. Nakon svađe na fešti, netrpeljivost se u Željkovoj kući nastavila i idućeg jutra. Vesna je ponovno počela prepričavati kako je Marija nije željela poslušati i pospremati suđe, a Petra ju je zamolila da im barem doručak prođe u tišini. Željko je za njih pripremao posebno iznenađenje, a Vesna nije prestajala prigovarati Mariji i Petri cijelo vrijeme jer su prespore. „Vesna, što reći! Žena se jednostavno bori, natječe. Mislim da se boji da sam joj konkurencija“, poručila je Marija. Rasprave u svojoj kući više nije želio trpjeti farmer pa je glasno poručio: „Pravilo za sve... Nema svađe, uopće me ne zanima ili ćete svi ići kući! Nema više spominjanja jučerašnjeg dana.“

U Ceriću je Vivien krenula pripremati palačinke, a Valentina je i tu aktivnosti željela pretvoriti u natjecanje pa je odlučila da će ona napraviti juhu, a Toni će sve kušati. „Ima da ga odmah osvojim, da će me odmah ženiti. Mislim da Toni ima sreće što je mene našao... Ja sam mu najbolja do sada“, poručila je. „Ona zna da su tu još dvije djevojke. Jest ona s njim, ali nije joj svejedno“, komentirala je njezine postupke Vivien. „Smetaju cure ponekad. Volim kad sam s nekim da smo sami“, Valentina je kazala. Novo jutro kod Zlatka proteklo je ponovno u njegovu gunđanju. Ovaj put zamjerao je svojim damama što im je on morao kuhati kavu, a nije bilo obrnuto. „Što god radimo, radimo pogrešno“, zamjerila mu je Antonija.

Darko je od jutra bio spreman za akciju, a na redu je bilo bojenje ograde. Podijelio je zadatke, a Brankica je već namirisala ljubomoru u zraku. „Smatrala je da sam ja dobila najlakši zadatak i počela je kvocati“, komentirala je Anamariju, „Željela bi da je Darko cijelo vrijeme oko nje.“ Anamarija se nije slagala s načinom na koji je farmer zamislio bojanje, no on nije dao na sebe.

„Nećeš prihvatiti kad ti netko nešto kaže, ti si uvijek u pravu?“ bocnula ga je. Toni je svoje cure odveo u nogometni klub Marinci za koji brani kako bi upoznale njegove suigrače, a dobile su i prikladne dresove. „Baš im dobro stoje, baš su mi bile seksi“, poručio je, „Malo da ih vidim kakve su na terenu.“ Uslijedila je nogometna utakmica, a cure su odlučile igrati protiv Tonija. „Općenito se vodim time da kod mene ne postoje neka pravila osim mojih. Ja sam igrala po svojim pravilima“, komentirala je Valentina, koja je zabila četiri gola, ali napravila i neke prekršaje.

„Na sve načine pokušava sačuvati Tonija“, kazala je Vivien. Željko je svoje cure poveo u 'Ivaninu kuću bajke', a najbliža mu je bila Vesna. Priznao je da mu je draža dok su sami jer, kad je u društvu, uvijek započinje neku svađu. Vesna je smatrala da simpatije postoje, no da je Željko suzdržan, no farmer je priznao da više nema onih iskrica koje je osjećao prema njoj na prvim spojevima. Ilija i njegove odabranice lijep dan na farmi odlučili su iskoristiti za kupanje u bazenu. Ilija je grlio i ljubio Mirjanu, a Ruža i Marija smatrale su da je prava „igračica“. „Dvolična je osoba. Nije dala ni da je poljubi, skoro ni da se rukuje s njim, i sad odjednom kad je vidjela da sam se ja povukla, sad je dozvoljeno sve“, Ruža je komentirala, a Mirjana je i u bazenu nastavila grliti farmera. „Ne znam, još ništa nisam odlučio“, Ilija je bio zbunjen, „Uzbudio sam se, emocije te ponesu.“

„Muškarci krivo procijene ženu i protumače njezine pokrete... To je sve bila zabava“, pravdala se Mirjana. Dan u Lipovljanima završio je veselom zabavom uz karaoke, a Ivica je gledao samo Ilonu. Poneseni emocijama, strastveno su se poljubili. „Mi smo otvoreni i ne bojimo se pokazati ono što jedno prema drugom osjećamo“, kazao je već odavno zaljubljeni farmer, dok je Iloni ovo bio prvi put da prema njemu pokazuje nešto više. „Dobro je da su to napravili ispred mene i Ivane jer da nisu, onda bih ja prišla Ivici i dokazala mu tu svoju stranu. Ako tu nešto ne bude funkcioniralo, naravno da ću ja uletjeti njemu u krilo“, otkrila je Amra. A što donose novi dani na farmi i hoće li Ivica i Ilona nakon poljupca svoj odnos podići na novu razinu, pokazat će 'Ljubav je na selu', već sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

