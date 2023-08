Tončica Čeljuska pokazala kćeri koje rijetko imamo priliku vidjeti, neodoljivo sliče na majku

Voditeljica i urednica HRT-ove emisije "U svom filmu" Tončica Čeljuska (53) oduvijek svoj privatni život nastoji držati podalje od javnosti no ovoga je puta napravila iznimku pa je tako s pratiteljima podijelila fotografiju svoje dvije kćeri, Tihane i Anuške.

Dvije ljepotice koje neodoljivo sliče na majku pozirale su zajedno uz more u kupaćim kostimima, a ponosna mama uz fotografiju je podijelila i pjesmu "Sve bi seke ljubile mornare", grupe Magazin.

Svoje dvije ljepotice Tončica je dobila u braku sa Zlatkom Čeljuskom, a mnogi i dalje pamte skandal koji je 2009. godine potresa život poznate voditeljice. Naime, njezin je bivši suprug Zlatko tada bio osuđen na dvije i pol godine zatvora jer je prodao tuđe zemljište, a krajem listopada iste godine pobjegao je iz zemlje kako bi izbjegao zatvorsku kaznu. A za njim je zbog toga raspisana i međunarodna tjeralica. Mjesec dana nakon, Tončica je otkrila da se razišla od supruga.

"Ja sam u brakorazvodnoj parnici i namjeravam je provesti do kraja čim bude prilike, ali za to je potrebno da on bude dostupan sudu. To je za mene jedna završena priča", rekla je za tportal.

Starija kći bivšeg bračnog para Čeljuska, Anuška, danas ima 29 godina i sa suprugom i kćerkom Amelie živi u Švicarskoj. Ona posebno sliči majci, a mnogi pišu i da je kopija holivudske ljepotice Margot Robbie. Kći Tihana je četiri godine mlađa, a obje djevojke su ipak svoj život odlučile živjeti podalje od medija i društvenih mreža.

