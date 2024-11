Tomislav izglasan za odlazak kući: 'Glavu gore i nastaviti vani rasturati, ne žalim ni za čim'

Došao je red na pretposljednje vaganje u osmoj sezoni 'Života na vagi', a prvi su na redu bili Alina i Esmir, koji zbog pobjede u velikom izazovu osvojili imunitet i sigurno idu u finalni tjedan. Alina je pričala da joj je teško odmarati se i objasnila: „Bit će vremena za odmor kada završi emisija!“ Pričala je koliko je sretna što ima više samopouzdanja i što je otkrila svoju ženstvenost te počela biti nježnija prema sebi. Prošli put imala je 102,6 kilograma, skinula je 1,2 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. „Ovo je najlošiji rezultat koji sam imala ovdje“, rekla je.

Esmir je osvojio sva tri imuniteta tijekom showa i iskreno je rekao da se naučio pobjeđivati. „Jedino mogu još izgubiti cipele, ništa više“, rekao je kad ga je Marijana pitala vidi li se kao pobjednik te zaključio da se ipak ne vidi i da se neće boriti za tu nagradu. Na posljednjem vaganju imao je 116,3 kilograma, izgubio je 0,7 kilograma, što je 0,6% tjelesne mase.

Nikolina je bila zabrinuta, ali i dalje oduševljena prošlim ciklusom kad su imali makeover i vidjela je najmilije, koji su neizmjerno ponosni na nju i sve što je napravila. „Jako sam zadovoljna svojim odrazom u ogledalu i što nema više one tuge u meni kao kad sam došla u show“, rekla je Nikolina koja je prošli put imala 123,5 kilograma, sad je skinula dva kilograma, što je 1,6% tjelesne mase.

Davorki je također bilo jako lijepo kad su se našminkali i lijepo odjenuli za sebe i svoje najmilije te je iskreno govorila o tome kako joj je bilo žao sebe kad se vidjela na snimci s prvog vaganja u 'Životu na vagi'. „Nedajbože da se vratim na taj put jer je to put nezadovoljstva i velike gorčine“, rekla je Davorka koja je prošli put imala 105,6 kilograma, izgubila je 2,2 kilograma, odnosno, 2,1% tjelesne mase.

Treneri su komentirali da je Mateo sazreo u 'Životu na vagi', što je i on primijetio. „Nema šanse da me volja sad napusti i samo nebo je granica!“ rekao je Mateo kojem je vaga posljednji put pokazala 148,7 kilograma, sad je skinuo 2,1 kilogram, što je 1,4% tjelesne mase. „Znam da sam ugrožen, ali neki mi osjećaj govori da ću ostati do kraja“, rekao je.

Tomislav je pričao o prošlo ciklusu koji je njemu bio pun uspona i padova, ali shvatio je da ga to čeka i vani pa se posložio u glavi. „Puno sam postigao ovdje, uskoro sam blizu te brojke 120, jedva čekam nove izazove vani i želio bih da ne posustanem nikad“, rekao je Tomo koji je zadovoljan što se puno bolje upoznao u showu. Imao je 126,5 kilograma, skinuo je 1,2 kilograma ili 0,9% tjelesne mase i bio je siguran da će on ići kući.

Samo je Davorka bila iznad žute linije i Tomislav je bio u pravu jer su svi, osim Aline, glasali za njega. Tomislav je u 'Životu na vagi' izgubio 39,2 kilograma, što je 23,8% tjelesne mase. „Ne žalim ni za čim, dao sam stvarno sve od sebe svaki tjedan, ali tako je to u ovom procesu. Glavu gore i nastaviti vani rasturati“, zaključio je Tomislav, koji je poželio Alini da izdrži do kraja i pobijedi u osmoj sezoni! Tomislav se lijepo pozdravio sa svima, poželio im sreću... Pred petero natjecatelja je posljednji ciklus u showu, a u finale ulaze samo njih četvero.

