Tom Cruise ima 25 godina mlađu djevojku: Njen bivši muž tvrdi da će mu izbiti milijune iz džepa

Američki glumac Tom Cruise navodno ima novu djevojku. Ovaj 61-godišnjak zvijezda je filma „Top Gun: Maverick“, a posljednjih se nekoliko mjeseci zbližio s Ruskinjom Elsinom Khayrovom, inače 36-godišnjakinjom s kojom je u ljubavnom odnosu, prenosi britanski tabloid Daily Mail. - Dobro je poznato u Elsinim krugovima da su ona i Tom sada par. Posljednjih nekoliko tjedana jako su se zbližili, ali jako paze da ih se ne fotografira zajedno jer žele sačuvati svoju privatnost. Tom je prespavao u Elsinom stanu, koji je, kao što možete zamisliti, vrlo lijep. Uživaju u zajedničkom druženju i unatoč svom bogatstvu, rade puno stvari koje rade i obični parovi – rekao je izvor blizak paru za Daily Mail.

Novopečeni par je došao na gala večer u znak podrške humanitarnoj organizaciji Air Ambulance Charity iz Londona, gdje je princ William bio počasni gost. Iako su Cruise i Khayrova došli tamo odvojeno, prijatelji su izjavili da to ne iznenađuje jer većinu vremena provode iza zatvorenih vrata u njezinom višemilijunskom stanu u Knightsbridgeu u Londonu. Međutim, ipak su odlučili otići zajedno u šetnju Hyde parkom.

Izvori bliski paru otkrivaju i to da su zajedno večerali u nekoliko ekskluzivnih londonskih restorana, a pritom se jako pazilo na njihovu privatnost te da ne budu viđeni. Podsjetimo, holivudski zavodnik već se tri puta ženio, a ako ova veza postane ozbiljna, ovo bi mu bio četvrti u nizu. Bio je u braku s Mimi Rogers od 1987. do 1990., s Nicole Kidman od 1990. do 2001. i s Katie Holmes od 2006. do 2012. godine.

Elsina se pak razvela od bivšeg supruga Dmitrija Tsetkova 2022. godine, a 43-godišnji ruski oligarh u prosincu prošle godine progovorio je o njihovu mukotrpnom razvodu i trogodišnjoj bitki za koji tvrdi da ga je koštao više od 150 milijuna dolara. „Bez obzira s kim je ona, s Tomom Cruiseom ili bilo kim drugim, ta bi osoba trebala biti svjesna da ona voli finije stvari te da ima skup i luksuzan ukus. Tom bi trebao držati oči, ali i novčanik širom otvorene“, poručio je ruski oligarh i dodao: „Sretan sam zbog nje, želim joj sve najbolje“, zaključio je.

