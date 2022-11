Sestra nestale Marijane Seifert ljubila se sa ženom, pa se prepustila strastima s muškarcem pred kamerama i drugim kandidatima

Zahuktalo se u srpskom showu 'Zadruga 6' u kojem sudjeluje i sestra nestale Marijane Seifert, Maja Kovačević. Naime, za vrijeme momačke i djevojačke večeri koje su se dogodile prije svadbe kandidata Maje Marinković i Bilala Brajlovića, Kovačević se ljubila s Jovanom Tomić Matorom.

Dok je Jovana odmarala u sobi, Kovačević je legla na nju i počela je ljubiti.

No, nakon toga, Maja je otišla kod Bilala pa se s njim ljubila, a kamere su zabilježile i njihovu žestoku akciju. Video možete pogledati OVDJE.

Završili su zajedno u krevetu, ljubili su se, a onda su se pred svima prepustili strastima. Cijela soba ih je gledala te drugi Zadrugari nisu mogli vjerovati svojim očima.

Podsjetimo, Kovačević, sestra pobjednice regionalnog Big Brothera koja je nestala u travnju ove godine, Marijane Seifert, sudjeluje u srpskom realityju Zadruga 6. Nakon što je ušla u show iznijela je svoje tvrdnje o nestanku sestre. - Toga jutra je došla policija i rekla nam da je nešto pronađeno na mostu. Mene samo ovo lomi, ništa me neće ovdje slomiti. Samo ovo. Moram vam reći, kad je nestala, u prvi mah su svi govorili - 'ku*vetina je otišla ponovno imati spolne odnose - ispričala je Maja kroz suze. Sudionica Zadruge 6 kazala je kako njena majka svakodnevno plače.

- Ja sam odmah imala osjećaj... Cigaretu koju nije vadila iz ruke, nije ponijela sa sobom, po tome sam bila sigurna da nije otišla samo da ode. Znala sam. To je rijeka, kišna noć, ronioci su je tražili, ali nisu je našli. Potajno smo se nadali. Ali u jednom trenutku, pomišljali smo na svašta, da je ubijena, ma svašta. Kada ne znate ništa, onda mislite na sve. Moja mama svaki dan plače, svaki dan od 0 do 24, svaki dan. Ona ne spava. Ali, dobila sam svu podršku od njih, da dođem ovdje, da ispričam sve, da bar nekome bude lekcija - izjavila je i nastavila: - Ne želim blatiti policiju. Jedan dan tražiti, ili više... Nije tu bilo uloženo mnogo truda. Ne možeš tražiti u nekom kratkom vremenskom periodu... Moji su vjernici, njih ne zanimaju ni čarobnjaci ni vilenjaci... Ali kada dođete u takvu očajnu situaciju... Moj otac je otišao kod čovjeka, koji zaista mnogo zna, u nadi da može vidjeti, da nam pomogne... On je netko tko je govorio stvari samo koje smo mi samo kao obitelj znali. Rekao je da joj nitko ništa nije napravio, da se sama ubila, skočila je s mosta. Rekao je i lokaciju gdje se nalazila i da treba ići 20 kilometara nizvodno i da je tijelo za nešto zapelo. Rekao je da garantira i da će financirati cijelu potragu. To je najnovija informacija, deset dana prije nego što sam ušla sam to saznala. Zvuči nenormalno, ali mojima je na neki način malo lakše. Svjesni su bili da je imala problema i da je sama sebi nešto napravila. Mi je samo želimo naći i da je pokopamo kako treba. Voljela bih da ljudi nauče nešto i kakve god probleme da imaju, da nikada ništa ovako ne naprave.

Dodala je i da se ljudi možda ne sjećaju da je Seifert proživljavala linč, aludirajući pritom na njeno sudjelovanje u showu Big Brother iz kojeg je izašla kao pobjednica.

Voditelj ju je pitao misli li da je to možda bilo presudno - Odvratno je bilo. Vrijeđali su je na sve načine. To je bilo prije 11 godina, nikada se nije završilo. Nikada joj nisu to oprostili, vrijeđali su je i na dan nestanka - izjavila je. Tvrdi i da je bila u dobrim odnosima s bivšim suprugom, te da su se nakon razvoda nastavili dužiti. Nakon toga voditelj ju je pitao što je s mlađim djetetom njene sestre.

- Ona ne zna, mala je... Ona sada misli da mama ima drugu boju kose, da je sada možda neki tajni agent. Mislim da je svjesna, ali da joj je lakše pričati priče, da joj možda mama putuje po svijetu - ispričala je Kovačević koja nije mogla zaustaviti suze.

VIDEO Blanka Vlašić na svoj rođendan rodila sina u splitskom KBC-u, poznato je i ime