Tko je glazbena zvijezda koja je zapjevala na Trumpovoj inauguraciji? Odrasla je na selu, a s obitelji svake nedjelje ide u crkvu

Donald Trump prisegnuo je na mjesto 47. američkog predsjednika, a nakon njegovog govora nastupila je pjevačica Carrie Underwood (41) te otpjevala pjesmu “America the Beautiful”. Nakon izvedbe, Underwood je pružila ruku bivšem predsjedniku Joeu Bidenu, a zatim i Trumpu koji ju je privukao sebi i nešto joj šapnuo na uho.

Atraktivna plavuša široj hrvatskoj javnosti vjerojatno nije toliko poznata, a upravo zato donosimo vam tko je ona. Ta country pjevačica rođena 10. ožujka 1983. u Oklahomi, Underwood je odrasla na farmi svoje obitelji. Počela je pjevati dok je još bila jako mala, prvo u crkvi, a onda i na školskim priredbama i u talent showovima. Godine 2002. počela je studirati novinarstvo na sveučilištu Northeastern, no studij je prekinula dvije godine poslije, kada je dobila poziv za audiciju za sudjelovanje u “Američkom idolu”. – Prijavila sam se dial-up internetom svojih roditelja. Pomislila sam: zašto ne; ako i ne uspijem, barem će mi vrata biti zatvorena i onda mogu ići doma završiti školu i naći posao – rekla je.

Uspjela je proći i na kraju je čak i pobijedila jer je bila miljenica gledatelja. Dobila je glavnu nagradu, ugovor s diskografskom kućom 19 Recordings/Arista Records. Album koji je snimila ubrzo je postao velik hit. Prodan je u sedam milijuna primjeraka, a Carrie je u povijesti ostala zapisana kao jedan od najuspješnijih sudionika tog showa. No bez obzira na to što je već uspjela ostvariti snove svakoga klinca koji uzme mikrofon u ruke i sanja o glazbenoj karijeri, vratila se u školske klupe i završila fakultet. Godine 2007. ostvarila je još jedan uspjeh te je dobila Grammy za najboljega mladog glazbenika, ali i najbolju žensku country pjevačicu. Te godine vratila se u “Američki idol” te otpjevala obradu pjesme “I’ll Stand by You”. Iako je izvedba bila dostupna samo na iTunes, Amerikanci su masovno pohrlili skinuti pjesmu na svoje pametne telefone i kompjutore, njih čak 300.000 – prisjetimo se, u to vrijeme Facebook je tek stigao i nisu svi živjeli na internetu kao danas – pa je postala prva pjesma koja je bila dostupna samo digitalno, a da je došla na Billboardovu top 10 ljestvicu.

Još jedan njen uspjeh te godine bila je i moćna pjesma “Before He Cheats”, koja je prešla granice Amerike, o osveti ljubavniku za kojeg je bila uvjerena da ju je varao, a u pjesmi spominje grebanje automobila ključem i rezbarenje imena na kožna sjedala te razbijanje prednjih svjetala bejzbolskom palicom. Naravno, odmah je jasno zašto je pjesma bila tako viralna, često možemo pročitati priče upravo o takvim osvetama za prijevaru. Danas na YouTubeu ima 193 milijuna pregleda. – Možeš biti gangster, ali ovo ti je sigurno najdraža country pjesma – jedan je od komentara ispod videa. Album “Carnival Ride”, na kojem je ta pjesma, u prvom tjednu prodaje kupilo je čak pola milijuna ljudi. Kad je imala već četiri Grammyja na polici, stigao je i treći uspješan album (“Play On”), ali i promjena u ljubavnom statusu. Godine 2010. udala se za hokejaša Mikea Fishera. – Volim biti doma i nikada ne želim izaći iz kuće, nervozna sam kada je oko mene puno ljudi, a on ima milijun prijatelja i uvijek se družimo s njima, tako da mislim da smo jedno drugom dobar balans. Prvo dijete, Isaiaha, dobili su 2015. godine, a nakon nekoliko spontanih pobačaja, koji su im slomili srce, na svijet je 2019. stigao njihov drugi sin, Jacob. – Jacobe, žudjeli smo za tobom, molili se da te dobijemo, prošli smo težak i dug put da te možemo držati u rukama – napisala je na dječakov drugi rođendan pjevačica na Instagramu.

Karijera joj nije stagnirala ni sekunde. Nastavljala je objavljivat uspješne albume i dobivati Grammyje te je postala prva žena koja je imala četiri county albuma na vrhu Billboardove ljestvice. No u jednom trenutku i to se promijenilo, pa iako je fanovi i dalje obožavaju, karijera joj danas jednostavno nije ista, a mnogi joj zamjeraju što joj nova glazba zvuči jednako, štoviše generički.

Godine 2020. odlučila je objaviti i božićni album “My Gift”, a godinu dana poslije i album vjerske tematike “My Savior”. – Odrastanje na selu s roditeljima koji su me voljeli i u našoj crkvenoj obitelji definiralo je moje vrijednosti. Mali grad s mnogo dobrih ljudi ono je što me je pomoglo izgraditi kao osobu. Uspjela sam naučiti biti čvrsto na zemlji i to mi je pomoglo da raširim krila – rekla je i dodala da tako odgajaju i djecu: – Idemo u crkvu nedjeljom, djeca se igraju vani, a prije spavanja svi zajedno molimo. Carrie nikada nije javno govorila o svojim političkim uvjerenjima, ali protivnici Trumpa brzo su je napali nakon što je objavljeno da će pjevati na inauguraciji 47. američkog predsjednika.

– Volim svoju zemlju i velika mi je čast što su me zamolili da pjevam na inauguraciji te što ću ovako biti mali dio povijesnog trenutka – rekla je. U jednom prijašnjem intervjuu kazala je da je ljudi žele politički odrediti iako se ona nikada nije izjasnila o tome.

– Pokušavam se držati što dalje od politike, barem u javnosti, jer nitko ne pobjeđuje. Potpuno je ludo što svi pokušavaju sve gledati crno-bijelo, a nije tako - rekla je, pa objasnila da želi da se ljudi ujedine i počnu razmišljati o budućnosti.

