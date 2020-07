Teške teme u inovativnom ruhu

No dobro, vjerojatno svaka serija koja sadrži FBI u imenu ima neku garanciju gledanosti. Služba koju je prije stotinjak godina utemeljio J. Edgar Hoover ostala je do danas simbol borbe protiv organiziranog kriminala i kriminala uopće, a njihova lista najtraženijih uvijek je čitano štivo. I upravo se tako zove serija koja se vrti na domaćem kanalu FOX Crime svakog ponedjeljka u 22 sata, a nastala je u produkciji još jedne velike američke kuće, CBS-a. Zapravo je riječ o spin-ou serije “FBI” u čijoj su prvoj sezoni predstavljeni glavni likovi “FBI: Najtraženiji” , a u CBS-u su očito zadovoljni jer je naručena i druga sezona. Iza priča o FBI-jevim agentima iz jedne i iz druge serije stoji jedan od najboljih TV scenarista sličnih serija – Dick Wolf. Riječ je o čovjeku koji potpisuje i “Chicago” i “Zakon i red”. Tako nije čudno što je scenarist “FBI: Najtraženijih” njegov čovjek od povjerenja René Balcer koji je najviše radio upravo na “Zakonu i redu”. Priča je vrlo jednostavna i doista je ne treba previše razrađivati. Agent Jess LaCroix, kojega tumači Julian McMahon i kojega ćete zasigurno prepoznati, te njegovi kolege Kenny Crosby, Sheryll Barnes, Hana Gibson i Clinton Skye bave se lovom upravo na najtraženije s FBI-jevih popisa.

Na taj način moguće je praktički unedogled stvarati seriju koja nužno ne mora biti i šablonska s obzirom na “talente” koje ljudi s FBI-jevih lista najtraženijih obično imaju. I pri tome je otvoren teren za novo “križanje” likova pri čemu se pojavljuju i oni likovi koje ljubitelji serija o Hooverovu uredu mogu prepoznati upravo iz “FBI-ja”. Formula je provjerena te, iako se sumnjalo da uopće ima prostora za još jednu takvu kriminalističku seriju, pokazala se i izdržljivom jer je postigla i više nego solidnu gledanost te je naručena i za drugu sezonu. Doduše, ako pogledate ocjene na specijaliziranim portalima, vidjet ćete da su one prilično prosječne. No teško je očekivati da se koncept koji je utemeljio “Zakon i red” prije nekih 30 godina može beskonačno prodavati pod original. No ljudi vole krimiće ovakvog tipa pa gledanost u Americi ne treba čuditi. Wolf i Balcer iskusni su scenaristi koji znaju koliko je danas bitno držati korak s vremenom pa je tako ekipa FBI-jevaca koju se u seriji prati prilično raznolikih vještina. LaCroix je tipični, gotovo stereotipizirani iskusni agent, Barnes je diplomiranja psihologinja, ali ima i ulično iskustvo stečeno u newyorškoj policiji, Hana Gibson majstorica je u analiziranju podataka i informacijskoj sigurnosti, Kenny Crosby nekadašnji je vojni obavještajac ,dok je Clinton Jessov šogor koji je usput i izniman strijelac.

Tako se uz klasične vještine koje se redovito pripisuju FBI-jevcima dodaju i novi talenti koji imaju veze s modernim vremenom u kojem se policijski posao ne može raditi bez analitičara koji se razumiju u različite tehnološke novotarije kojima informacije danas kolaju. Često ljudi koje Jessovi agenti love nisu klasični kriminalci, već mogu biti i sasvim prosječni ljudi koji iz ovog ili onog razloga počine zločin vrijedan angažmana najboljeg FBI-jeva task forcea koji pratimo u seriji. Isto tako, u maniri klasično dobrih američkih televizijskih scenarista, Balcer likovima pridodaje neke osobine koje ih čine i neobičnijim te ih odmiču od posla kojim se bave, ali ne toliko da se maknu iz konteksta serije. Tako Jess LaCroix pati od PTSP-a koji “okida” u nekoj klasičnoj situaciji poput potrage za veteranom koji gubi konce nakon smrti nekadašnjeg suborca. Pa, na kraju, već u prvoj epizodi susrećemo se s liječnikom koji je upravo odlikovani ratni veteran koji je služio u – Bosni. “FBI: Najtraženiji” predstavlja sasvim solidnu zabavu ako već ne za ponedjeljak uvečer, a onda za neki popodnevni reprizni termin. Jer, momčad FBI-jevih agenata dobro je oblikovana, priče, kao što smo spomenuli, uvijek mogu biti dovoljno interesantne, a opet ne pretjerano naporne da vas zadrže sat vremena ispred malih ekrana