Tek mu je 25, a već iza sebe ima niz projekata: 'Volim raditi s Markom Kutlićem i Pravilima igre'

Antonija Perinu mnogi znaju po radu s brojnim mladim glazbenicima, no on radi i na svojoj glazbi. Ovaj mladi kantautor s impresivnim životopisom radi na sve strane. Osim rada na glazbi, tu je i rad na filmu, ali i u obrazovnom sustavu. Uz sve stvari na kojima radi nedavno je izdao i novu pjesmu “Za nas” za koju je ideju dobio prije dvije godine. S nama je razgovarao o svemu što radi i što planira.

Koliko ste radili na pjesmi?

Prva skica pjesme postavljena je prije otprilike dvije godine. Moji bližnji odmah su “prepoznali” da jednog dana to može biti “prava” pjesma. Ideju sam držao po strani neko vrijeme. Konkretno, “Za nas” sam počeo oblikovati prije nekoliko mjeseci. Sretan sam da je sve ispalo baš ovako.

S kim ste surađivali?

Na spotu sam radio s direktorom fotografije Domenom Martinčičem. Surađivali smo prethodno na mom diplomskom kratkometražnom igranom filmu. Tu smo se spojili na nekom svjetonazorskom nivou, ali općenito i po dinamici kojom obojica pristupamo projektu i radimo na njemu.

Kakvi su planovi za promociju pjesme?

Trenutačno mi predstoji manja turneja u vidu promocije pjesme na radijskim i televizijskim postajama, a paralelno s time trudim se ljude informirati o svemu i na društvenim mrežama.

VEZANI ČLANCI

Vaša biografija zaista je impresivna. S 25 godina iza sebe imate niz projekata, među kojima i brojne poznate naslove. Kako se rodila vaša ljubav prema glazbi?

Ljubav prema glazbi rodila se davno prije nego što sam ja to tako mogao i definirati. Mislio sam čitavo vrijeme da se bavim glazbom, ali mi se u zadnje vrijeme čini da je glazba ta koja ovdje ima glavnu riječ. Prvi neki realniji doticaj je bio s osam godina kad sam primio instrument u ruke. To je bila gitara. Nešto kasnije toga sam upisao i završio srednju glazbenu školu za saksofon u Glazbenoj školi Ivana Lukačića u Šibeniku. Usput sam imao i klavir obligatno. Ljubav se rodila odavno, ali mogu reći da svakog dana raste.

Radili ste s Markom Kutlićem i Pravilima igre te ste bili i glazbeni producent, aranžer, ali i zaduženi za videospotove. One-man-band, reklo bi se. Kako ste se povezali s Markom, a kasnije i Pravilima igre?

Marka sam upoznao na humanitarnom koncertu “Za Milu” koji je organizirao s kolegama sa scene. Tamo sam se našao u publici i spontano smo se upoznali i od toga dana počeli intenzivnije družiti. Kroz druženja smo se zbog sličnih glazbenih afiniteta odlučili za pokušaj suradnje. Taj pokušaj rezultirao je brojnim lijepim trenucima, a sada i u obliku Markova drugog studijskog albuma “Poleti, ptico” gdje sam jedan od autora, aranžera i producenata. Suradnja s Pravilima igre počela je kad sam preko Marka upoznao Gorana Beloševića. Prva suradnja bila nam je na pjesmi “Luđak” gdje sam radio kao aranžer i producent, a na koncu i redatelj videospota. Poklonili su mi povjerenje i beskrajno mi je drago da su se prepustili toku i prihvatili “igru” i “pravila”. Osim toga, suradnja je rezultirala i zajedničkim koncertnim aktivnostima i prijateljstvom.

Imati li u planu još neke suradnje s poznatim licima ili ste više fokusirani na svoju karijeru?

Ono što mi je najdraže i najosobnije je moja karijera, odnosno stvaralaštvo i izvođenje istog. Sve suradnje koje su se dogodile bile su na osnovi toga što radim za sebe. U tom vidu mogu i najviše eksperimentirati i najmanje “kalkulirati”. Mislim da kroz taj izražajni prostor ostali mogu vidjeti gdje mi sve misli lete pa neke su sretno doletjele i do kolega s kojima trenutačno surađujem. Razne suradnje trenutačno su u povoju. Sve me to skupa veseli jer nakon svake izađem s novim iskustvom i znanjem.

Osim glazbom, bavite se i filmom te ste radili i kao skladatelj, scenarist i producent, i to u različitim formatima. Postoji li neki za koji biste rekli da vam najbolje leži te na kojem se više vidite u budućnosti?

Najviše sam radio u kratkometražnoj igranoj formi. Strašno me veseli i dokumentarni film. Volim naturalizam i neku surovost u tom smislu pa me zabavlja kad moram tako i pristupiti s glazbene strane. Trenutačno pripremamo i jedan televizijski projekt gdje ću biti u ulozi glazbenog urednika i skladatelja. To mi je donekle debitantska uloga kojoj se također veselim.

Vaš uradak našao se i u kurikulumu za osnovne i srednje škole. Jeste li ponosni na to?

Mogu reći da sam iskreno ponosan. Lijep je osjećaj znati da nešto na čemu sam radio ima tu težinu i značaj, ali i zadaću. Zahvalan sam što mi je redateljica Slavica Šnur u svom filmu “Od toga dana…” poklonila povjerenje.

Osim toga, predavač ste i na fakultetu. Kako vam se sviđa ova uloga?

Radi se o kolegiju “Glazba i zvuk na filmu i televiziji” na studiju filmske, televizijske režije i produkcije na sveučilištu VERN. Sviđa mi se uloga jer smatram da je veliki privilegij, a ujedno i odgovornost prenositi znanje kolegama. Između ostalog, shvatio sam da dok prenosim znanje istovremeno jako puno i naučim. Povrat je u tom smislu velik. A naposljetku, okružen sam sjajnim kolegama koji me u konačnici inspiriraju.

VIDEO Nepoznati detalji iz života Olivera Dragojevića: Sestre mu preminule prije nego se rodio