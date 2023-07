Taylor Swift obara rekorde: Postala izvođačica s najviše albuma na prvom mjestu u povijesti

Pjevačica Taylor Swift (33) ponovno snima prvih šest albuma svoje karijere kako bi povratila umjetničku i financijsku kontrolu nad svojim radom, a ovog mjeseca objavila je treći od njih ukupno šest, 'Speak Now (Taylor's Version)'.

Album je debitirao na vrhu Billboardove ljestvice, i tako postao 12. Swiftin album koji se popeo na prvo mjesto i time prestigao Barbaru Streisand po broju najboljih mjesta na ljestvici među ženskim izvođačima.

'Speak Now (Taylor's Version)', koji također uključuje šest dosad neobjavljenih pjesama, započeo je s najuspješnijim tjednom prodaje albuma ove godine, prenosi Billboard. Time se pridružio nizu od još tri Swiftina albuma, 'Midnights' iz 2022., 'Folklore' iz 2020. i 'Lover' iz 2019., u Top 10 na ljestvici.

- Ona je prvi živući izvođač koji ima četiri albuma u Top 10 istovremeno što je nekome posljednji puta pošlo za rukom 2. travnja 1966., kada je Herb Alpert imao četiri albuma u Top 10, navodi Billboard referirajući se na američkog trubača.

Prince je jedini umjetnik koji je, osim Taylor, dosegao taj cilj, no tek nakon svoje smrti. Njegovih pet albuma 'The Very Best of Prince', 'Purple Rain', 'The Hits/The B-Sides', 'Ultimate' i '1999', ponovno su se našli u Top 10 sredinom svibnja 2016., tri tjedna nakon njegove smrti.

Ovo nije Swiftin prvi zamjetan rekord na Billboardu. U listopadu 2022. postala je prvi izvođač koji je osvojio cijeli Top 10 na Billboardovoj Hot 100 ljestvici, samo nekoliko dana nakon izlaska albuma 'Midnights'.

Swift nije javno komentirala svoja najnovija dostignuća, na društvenim je mrežama posljednje postavila objave o značenjima albuma 'Speak Now (Taylor's Version)' koji je napisala između 18. i 20. godine te ponovno snimila s 32 godine.

Trenutno privodi kraju svoju američku turneju "Eras Tour", a izlazak albuma proslavila je na svom koncertu u Kansas Cityju ovog mjeseca premijerom glazbenog videa za jednu od novih pjesama, 'I Can See You' te dodavanjem pjesme 'Long Live' u setlistu.

Kasnije je na Twitteru napisala da joj je 'nevjerojatno posebno' pjevati te riječi pred stadionom punim ljudi koji su joj pomogli vratiti njenu glazbu.

It was a Speak Now (my version) album release party at Arrowhead Stadium in Kansas City this weekend, full of surprises 😆 I got to premiere the video for ‘I Can See You’ on the big screen and hearing the crowd’s reaction to it is something I’ll never forget. THEN @JoeyKing,… pic.twitter.com/buuEmVgMG7 — Taylor Swift (@taylorswift13) July 10, 2023

