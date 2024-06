Tatjana Jurić objavila fotografiju u badiću: 'Imam dosta dobar plan za danas'

Voditeljica Tatjana Jurić aktivna je na društvenim mrežama, a tamo često objavljuje fotografije s putovanja. Zadnjih dana nalazi se u Grčkoj odakle se već javila nekoliko puta. Tatjana je prvo na Instagramu podijelila video iz zračne luke, a s pratiteljima je podijelila nekoliko anegdota. "Ako nešto volim, to je turistički bauljat po gradovima za koje ne znam što me čeka iz ugla, a sve lijepo! Koji je dan, ne znam. Koliko je sati, ne znam", napisala je Tatjana pored selfieja, a potom je podijelila i snimku vreve na ulicama.

Ulični glazbenici koji zabavljaju prolaznike, odlično raspoloženi lokalci koji su i zaplesali na ulici te smijeh i veselje preuzeli su ovaj video. "Kad vidim ovo, pa dođe mi da dam otkaz i nikad se više ne vratim", poručila je pa dodala da je to Grčka i da je moraš voljeti.

Sada se pak ponovno javila i to u skroz ljetnom izdanju. Jurić je objavila fotku s terase na kojoj je imala šešir i kupaći kostim. "Imam dosta dobar plan za danas... koji uključuje sunce, more i odlično društvo!", poručila je odlično raspoložena te dobila brojen komplimente. "Wow! Tatjana, prelijepi ste zaista!", pisali su.

Podsjetimo, Tatjana je jednom svojom objavom prije mjesec dana oduševila. Radilo se jednom neobičnom, ali vrlo zanimljivom iskustvu, odnosno neočekivanom susretu. Otkrila je svojim pratiteljima da je skoro svako jutro bude nepozvani, ali zanimljivi gosti. Riječ je o bebama lisicama koje su se udomaćile na njenoj terasi, a Tatjana već neko vrijeme oduševljava pratitelje pričama o njihovim avanturama.

"Dobro jutro! Mi smo odlično spavale, nitko u pet ujutro po terasi nije lupao Jackinom posudom za vodu! Negdje oko sedam sam im objasnila da moram u eter u devet, pa su mi dale prolaz iz vlastita stana. Rekoh im da mogu slobodno, ako žele, navratiti opet popodne, kao što to sad već očito postaje i tradicija, i da neću zvati Dumovec, ako se eto, baš kod mene i sa mnom osjećaju sigurno", napisala je Tatjana i nastavila:

"Računam na to da će ojačati i otići dublje u šumu uživati u svojem slobodnom, divljem, životinjskom životu. Do tada, prava je privilegija promatrati ih ovako izbliza! Kad mi se šćućure jedna pored druge na kućnom pragu i drijemaju dok ja po doma nešto radim, pa ih gledam kroz prozor... milina!!! Tako su male, preeeeslatke. Ne diram ih, ne smetam im, mogu gdje žele i kad žele po vrtu i dalje u šumu! A one se, eto, stalno vraćaju meni na terasu."

Pratiteljima je zahvalila na savjetima i upozorenjima.

"Hvala na savjetima i upozorenjima, kako da vam kažem, bilo je i gorih divljih zvijeri na toj terasi, preživjet ću! Normalno da meni nije došla jedna lisica, nego odmah tri! Ova treća povremeno svrati, javljam dalje. Također znam za lisičju trakavicu, higijenske mjere se poduzimaju, bez brige. Vidim da i mnoge od vas moje bebe lisice vesele, napravila sam highlightse na profilu, pa uživajte!"

