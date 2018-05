Tarik Filipović stiže na Zagreb Beer Fest i vodi kviz

Zagreb Beer Fest je za svoje drugo izdanje osim odličnog koncertnog dijela najavio i popratni festivalski sadržaj.

Svakog dana Zagreb Beer Festa posjetitelji će moći igrati najzabavniju društvenu igru beer pong, dok će vikend biti rezerviran za SMART pub quiz kojeg će voditi najpopularnije domaće lice TV kviza - Tarik Filipović.

Popodnevni sati će u subotu (19.5.) i nedjelju (20.5.) na Zagreb Beer Festu biti rezervirani za sve ljubitelje pub kvizova. U suradnji s Tvornicom Kvizova i Iskonom, ZBF ove godine predstavlja SMART pub quiz kojeg će voditi Tarik Filipović, najpopularnije lice TV kviza. Posebnost kviza će biti i jedinstveno ozračje nalik pikniku, s osiguranim dekicama na kojima će se prijavljeni timovi boriti za vrijedne nagrade.

O kojim se nagradama radi možete provjeriti na Facebooku i Instagramu Zagreb Beer Festa. Prijave su moguće putem linka http://bit.ly/SMARTpubquiz ili na licu mjesta ako ostane mjesta - broj prijava je ograničen. Sudjelovanje na kvizu je besplatno za sve

zainteresirane timove do 4 osobe. Najzabavnija društvena igra beer pong na ZBF-u ZBF beer pong ima malo drugačija pravila od ostalih, pa tako u igri sudjeluju dva igrača natječući se jedan protiv drugog. Pobjednik je onaj tko iz tri pokušaja pogodi više čaša za

beer stolom te za nagradu osvaja jednako toliko bonova za pivo koliko je imao direktnih pogodaka. Vrlo važno pravilo ove igre je i dobna granica za ispijanje alkohola.

Zagreb Beer Fest održat će se od 17. do 20. svibnja na već poznatoj lokaciji na Trgu Francuske Republike/Parku dr. Franje Tuđmana u centru Zagreba. Festival ove godine traje dan duže, a na Zagreb Beer Festu nastupaju Pips, Chips & Videoclips, Let 3, Fischer-Z, Partibrejkers, Bojana Vunturišević, Kandžija & Gole žene, Irena Žilić, Nipplepeople, Porto Morto, Drvored, Vojko V, Markiz, Ischariotzky, The Miceks, Mnogi Drugi, Slow Motion Suicide i Peglica & Komandos. Ulaz na festival je besplatan, a organizator je Yem.