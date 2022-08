Tame Impala stižu u Pulu na krilima viralnog hita i suradnje s Dianom Ross

Na krilima kako aktualnih tako i svih prethodnih uspjeha, australski bend Tame Impala, 17. kolovoza će održati svoj prvi samostalni nastup u Hrvatskoj i to u jedinstvenom okruženju pulske Arene.

Naime, pjesma „One More Hour“ s albuma „The Slow Rush” Tame Impale je nakon trending videa na TikToku doživjela novi porast slušanosti! Viralni video je zabilježio 5.7 milijuna pregleda i skoro milijun lajkova čime je pjesma Tame Impale doživjela veliki povratak - i to dvije godine nakon što je izvorno objavljena. Koncert u Areni upravo je i dio svjetske turneje Rushium kojom bend promovira album „The Slow Rush”.

Osim povećanja slušanosti i naglog rasta streaming brojki (čak 18 milijuna streamova u posljednjih mjesec dana samo na Spotifyju), zabilježen je i znatan broj novih korisnika koji su pjesmu na nekoj glazbenoj platformi poslušali što se, paralelno, znatno odrazilo i na pjesme s albuma „The Slow Rush”, ali i potaknulo interes za sveukupni glazbeni katalog Tame Impale.

S druge strane, u radijskom eteru, suradnja Tame Impala s Dianom Ross se ovog ljeta pokazala kao dobitna kombinacija! Zajednički singl „Turn Up The Sunshine” (s nedavno objavljenog albuma filmskog glazbe za „Illumination's Minions: The Rise of Gru”) te aktualni PNAU remix istoimene pjesme neizostavan su dio ljetnog programa radijskih stanica diljem svijeta. Produkciju vesele, plesne pjesme s neodoljivom prizvukom sedamdesetih, potpisuje Grammyjem nagrađen producent Jack Antonoff.

Tame Impala je glazbeni projekt australskog multiinstrumentalista Kevina Parkera koji je svojim zvukom revolucionirao svjetsku modernu rock i pop glazbu. Osim sjajnih albuma i sjajni su nastupi Tame Impalu pozicionirali visoko na koncertnom radaru te se, uz velike turneje, ističu i kao jedno od najtraženijih festivalskih imena – među ostalim, predvodili su brojne festivale, uključujući globalno značajne Splendor in the Grass, Coachellu, Primaveru, Lollapaloozu, ACL i mnoge druge.

U sklopu turneje, Tame Impalu čine Kevin Parker (gitara, vokal), Dominic Simper (gitara, sintesajzer), Jay Watson (sintesajzer, vokal, gitara), Cam Avery (bas gitara, vokal) i Julien Barbagallo (bubnjevi, vokal), dok gotovu svu glazbu u svom studiju piše, snima, izvodi i producira kreativni motor Kevin Parker. Kao autor i producent Parker je, osim aktualne suradnje s Dianom Ross, radio s The Weekndom, Travisom Scottom, SZA-om, Lady Gagom, Markom Ronsonom, Kanyeom Westom, Kali Uchisom i mnogim drugima, a kao izvođač slovi kao jedan od najutjecajnijih vokala posljednjeg desetljeća.

Tame Impala su dobitnici BRIT nagrade za najbolju međunarodnu grupu 2016., a prošle godine su, nakon što su već iskusili Grammy nominacije, popisu dodali još dvije: za najbolji alternativni album – „The Slow Rush“ (također nominiran za Billboard Music Awards i American Music Award, AMA) te najbolju rock pjesmu za pjesmu - „Lost In Yesterday“.

U pulskoj Areni kao predgrupa pridružit će im se i američki indie rock duo Mattiel, kojeg čine vokalistica Mattiel Brown i producent Jonah Swilley, a izvode glazbu s dašakom psihodelije, malo galopirajućeg honky-tonka i na čelu, moćan i uvjerljiv vokal. Ulaznice za ovu glazbeno-vizualnu poslasticu mogu se kupiti online i na fizičkim prodajnim mjestima Eventim sistema.