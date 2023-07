Talentirana splitska pjevačica o Hani Huljić: Nikada nisam mislila da netko može biti toliko skroman

Talentirana splitska glazbenica Lorena Bućan prošle je godine očarala publiku na festivalu u Splitu i osvojila je tada tri nagrade, a na Melodijama Jadrana ove je godine izvela pjesmu "Jel moguće", a na godišnjicu smrti Olivera Dragojevića će pjevati njegove pjesme na koncertu "Trag u beskraju".

Na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci nastupit će i mlada Splićanka Lorena Bućan, čiji hitovi imaju milijune pregleda na YouTube-u. Gordan Vasilj iz In Magazina pjevačicu moćnog glasa sreo je na Palmižani, na snimanju novog videospota. U opuštenom razgovoru otkrila mu je zašto Hanu Huljić smatra anđelom, a Jelenu Rozgu kraljicom te čime ju je osvojio dečko s kojim je tri godine u vezi.

- Stvarno mi je žao što ga nikad nisam imala priliku upoznati uživo i vidjeti, ali stvarno sam to nadoknadila time što imam ogromnu čast da njegove pjesme pjevam u njegovom gradu i s ljudima koji su s njim radili, koji su mu pisali pisme i pjevali s njim. Predivan projekt i jedva čekam opet stat na pozornicu - rekla je Lorena za IN Magazin. Pričala je i o suradnji s obitelji Huljić, te koliko ju je oduševila Hana Huljić dok su surađivale na Misi Mediterani.

- Nikada nisam mislila da netko može biti toliko prizeman, toliko odgojen, toliko skroman, toliko, ne znam koji još kompliment da dam za nju. Ali Hana je doslovno anđeo na zemlji, ja to svima kažem bez ikakvog glumljenja. Kao osoba je predivna, i toliko je staložena i smirena. Toliko puta nam je sve to znalo biti stresno, ali ona dođe i kaže: 'Ma dobro, polako, smiri se, možemo mi to' i meni odmah 10 puta bude lakše - ispričala je pjevačica.

Lorena je u sretnoj vezi s kuharom koji radi na brodu i zbog prirode njegovog posla često su razdvojeni, ali na to su već navikli i to nije poljuljalo njihovu skladnu vezu.

- Jaki smo mi, prošli smo mi kroz svašta. Neće nama ništa napraviti par kilometara, a i danas imamo internet, sve moguće načine za komunikaciju i poruke i videopozivi i ako mi šune mogu nekad otići u neki grad di on uđe u neku luku. Nemamo problem s tim - kaže Lorena i priznaje kako su najprije bili prijatelji, a kasnije se rodila i ljubav.

