Svjetska elita stiže u Hrvatsku na vjenčanje godine! Rod Stewart ženi sina za lijepu Konavoku

Manje od dva tjedna dijele nas od vjenčanja godine u Dubrovniku! Kako domaći mediji izvještavaju, sudbonosno 'da' u Dubrovniku će izreći Nicole Artukovich, inače Amerikanka konavosko-hercegovačkih korijena te zaručnica poznatog hokejaša Liama Stewarta, sina slavnog glazbenika Roda Stewarta i supermodela Rachel Hunter. Dubrovčani se nadaju da će ih posjetiti i slavni britanski glazbenik koji 19. svibnja nastupa u Sloveniji, a prema svemu sudeći nema sumnje da će se i on pojaviti na dubrovačkom vjenčanju svoga sina.

Par je svoju dugogodišnju vezu započeo još prije trinaest godina dok su oboje pohađali srednju školu u Kaliforniji. Svoju su vezu, naime, odlučili okruniti brakom u Dubrovniku, odakle su mladenkini djed i baka emigrirali u Sjedinjene Američke Države. Vjenčanje krajem svibnja će nesumnjivo u Grad dovesti brojne poznate, ali i privući pažnju svih vodećih svjetskih medija. Koliko voli Hrvatsku, svjedoči ne samo činjenica da je za svoj savršeni dan u životu odabrala grad u kojem je provela nezaboravna ljeta i čime je "zarazila" cijelu obitelj Stewart, već i to što je svoju idealnu haljinu pronašla također u Hrvatskoj i to u salonu Le Concept by Alex naše priznate dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

Uoči svečane ceremonije, mladenci su se prisjetili svog poznanstva koje je počelo dok su igrali beer pong jedno protiv drugog na srednjoškolskoj zabavi. - Zaljubilo se dvoje šesnaestogodišnjaka. Kad je Nicole završila srednju školu i koledž u Kaliforniji, Liam je otišao u Washington, a zatim na Aljasku igrati profesionalni hokej. Daljina je samo još više raznježila njihova mlada srca. Hodali su osam godina, živjeli u dvije zemlje i putovali u sedam drugih. Život se dogodio, tri godine su išli svojim putem i kako kaže stara poslovica, kao suđeni jedno drugom, našli su put natrag. Njihova ljubav nikad nije izblijedjela – napisali su budući mladenci na društvenim mrežama.

Naveli su i kako su kupili prvi dom u siječnju 2023., te poželjeli dobrodošlicu svom sinu Louieju Marku Rodericku Stewartu rođenom 12. svibnja 2023. Liam je buduću suprugu zaprosio 2. srpnja 2023., a uskoro će jedno drugom u Dubrovniku izreći "da". Poznati par će se vjenčati u jednom poznatom dubrovačkom visokokategorniku, a zavjete će izmijeniti u Crkvi svetoga Ignacija na Jezuitima. Nakon toga će uslijediti prijem za uzvanike na Lovrjencu.

