Svima je bilo neugodno! Ksenija oplela po Polini u 'Gospodinu Savršenom': 'Kamiondžija ćao, 'ajde u dječji vrtić'

Nakon što su se 'Gospodin Savršeni' i djevojke iz Dalmacije vratili u Zagreb, u show se vratila i Polina. To se nije svidjelo ni gledateljima, ali ni ostalim djevojkama koje su bile ljute i razočarane jer se Polina vratila u vilu. Ksenija joj je zbog toga cijelo vrijeme dobacivala komentare, a nekima je i pretjerala, što su primijetile i ostale djevojke.

- Je l' si dobila par kilograma viška? - pitala ju je Ksenija čim ju je ugledala, na što joj je Polina samo odgovorila: 'je l' se nadaš'. Ksenija joj je potom odmah odgovorila da se vidi da se udebljala.

Kasnije je opet započela temu i pitala ostale djevojke zašto ni jedna od njih nije pitala Polinu zbog čega je uopće otišla, a Polina je odgovorila: - Zato što mi je ovo sve bilo odjednom previše i na dejtu smo imali jedan trenutak koji je bio preozbiljan, to je bilo upoznavanje sa sestrom... a upoznavanje obitelji mi je sad previše trenutačno u našem odnosu i onda sam bila toliko izgubljena i htjela sam samo napustiti sve - ispričala je.

No, Ksenija ni tu nije stala pa je nastavila:

- Polina ja sam zaboravila, koliko ti imaš godina? - upitala ju je, na što je Polina odgovorila da ima 20 godina. - Sad sam htjela da nešto kažem, al neću. Postala sam bezobrazna, kao da je kamion ušao - komentirala je Ksenija.

Kad su djevojke saznale da je Toni pozvao Polinu da rasprave situaciju i da se vrati u show, nastao je muk među njima.

- Hoćeš Polina pojesti nešto? Sigurno nisi dobro jela kod kuće - dobacila joj je Ksenija ponovno vraćajući se na temu kilograma.

Polina je zatim otišla s Amrom i Marijom popričati u drugu prostoriju pa je Ksenija dobacila neprimjereni komentar.

- Kamiondžija ćao - pozdravila ju je Ksenija.

- Došla ti je pobjednica i to je to. Ti možeš da se trudiš, da ti bira dejtove zato što mora da ih bira, zato što je ušao u ovo. Ali inače nebitan mu je dejt sa tobom ili s Janet i sa svima vama, nego mu je bitna djevojka koju je vratio. I ako ne bude ova djevojka pobjednica ovog realityja sijecite mi glavu - rekla je Ksenija djevojkama, na što se Polina vratila i Ksenija je ponovno pozdravila s: - I eto, kamiondžija ulazi.

Taj komentar je među djevojkama započeo veliku svađu.

- Djevojčice ja stvarno ne želim ići u neki duel s tobom, devet godina si iza mene, nisi prošla ništa, nisi imala ni jednu ozbiljnu vezu. Ne želim s tobom ništa, uživaj ovdje u dječjem vrtiću, nadaj se da mi starije što prije izađemo i to je to - rekla joj je Ksenija i dodala: - Ti bi trebala nazad u dječji vrtić, a ne ovo ovdje. Ne želim uopće svađat se s nekom djevojčicom od 20 godina, da ti pelene promijenim? - pitala ju je Ksenija iako je Polina nastojala prekinuti raspravu. No, Ksenija nije prestala.

- Trebalo bi ti zabraniti alkohol kao u Americi do 21. godine, a ne da se ovdje opijaš i tražiš muškarce - dodala je Ksenija.

